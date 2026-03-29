Die Berliner Philharmoniker spielen nun zu Ostern wieder in Salzburg. Im Festspielhaus Baden-Baden spielt nun das Mahler Chamber Orchester Oper – und beginnt mit Wagner.

Neuanfang an der Oos an Ostern oder um Ostern herum. Nachdem die Berliner Philharmoniker wieder zu den Osterfestspielen nach Salzburg zurückgelkehrt sind, war im Festspielhaus Baden-Baden ein Neuanfang angesagt. Das Programmkonzept bleibt weitgehend gleich. Es gibt eine große szenische Oper und zahlreiche Konzerte, große Sin foniekonzerte im Festspiele und Kammerkonzerte in der ganzen Stadt. Neu ist, dass nun nicht mehr ein Orchester in Residenz kommt, sondern zwei: das Mahler Chamber Orchestra und das Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam.

Das Mahler Chamber Orchestra, eigentlich kein etatmäßiges Opernorchester, hat etwa unter Claudio Abbado schon mehrfach im Festspielhaus bei Opernproduktionen gespielt. Neu ist nun die Zusammenarbeit mit der Dirigentin Joana Mallwitz - und im ersten Jahr der Auftritt mit einer Oper von Wagner. Doch das Ensemble spielt ja immer wieder auch in größerer Besetzung als für ein Kammerorchester üblich. Beim „Lohengrin“ gab es bei der Orchesterstärke jedenfalls keine Einschränkungen. Die von diesem Ensemble zu erwartende außerordentliche Qualität war bei Wagners Romantischer Oper bei der Premiere ebenfalls zu erleben, so dass in dieser Hinsicht gewiss nicht von einem qualitativen Rückschritt bei den Baden-Badener Osterfestspiele die Rede sein kann.

Friedrich von Telramund (Wolfgang Koch) und Ortrud (Tanja Ariane Baumgartner) im zweiten Akt. Foto: Martin Sigmund

Im Gegenteil: Musikalisch war dieser „Lohengrin“ eine grandiose Sache und allemal festspielwürdig. Schließlich war die Titelpartie mit dem polnischen Tenor Piotr Beczała besetzt, der zuletzt 2025 in Bayreuth bei den Festspielen in dieser Rolle das Publikum in Ekstase versetzte und auch jetzt in Baden-Baden belegte, dass er derzeit der erste Sänger für diese Rolle ist, ja überhaupt hier einen Meilenstein in Sachen Wagnergesang setzt. Sein Gestaltung ist von sagenhafter Präsenz und Ausstrahlung, vor allem aber singt er mit einer Fülle und Schönheit des Tons sowie einer wie selbstverständlichen Gesanglichkeit, die Takt für Takt Staunen machen.

Auch die Dirigentin Joana Mallwitz hat ihre Geschichte mit der Oper, die sie 2019 mit Erfolg in Nürnberg einstudiert hatte. Mit dem in allen Registern exzellent besetzten und ungemein flexibel reagierenden Mahler Chamber Orchestra bietet sie nun in Baden-Baden eine ungewöhnlich wandlungsfähige und spannungsvolle Wiedergabe der „Lohengrin“-Partitur. Da ist nichts von altdeutscher Wagner-Konvention und schwerem Klang zu spüren. Ganz genau und nuanciert, dazu dynamisch außerordentlich breit zwischen zartestem Pianissimo und hellem Fortissimo folgt die Dirigentin den Stimmungen und Emotionen der Musik. Ätherisch und himmlisch ruhig beginnt sie das Vorspiel. Es gibt viel zu entdecken bei ihrem „Lohengrin“, der - wie gesagt - nichts Konventionelles an sich hat.

Ortrud (Tanja Ariane Baumgartner) und Elsa von Brabant (Rachel Willis-Sørensen). Foto: Martin Sigmund

Phänomenal singen die Chöre, der Tschechische Philharmonische Chor Brünn und der Philharmonische Chor Wien. Sie machen dem Bayreuther Festspielchor in dieser Choroper Konkurrenz - und das will etwas heißen.

Vom Lohengrin des Piotr Beczała war schon die Rede. Als Elsa von Brabant überzeugt Rachel Willis-Sørensen durch ihre gelungene Verbindung von feinen lyrischen Linien und zarten Tönen mit leidenschaftlicher Empfindung. Sie gibt der Partie Tiefe und Glaubwürdigekeit. Als Friedrich von Telramund fasziniert Wolfgang Koch durch seine hochdramatische, wortgenaue und Extreme nicht scheuende Diktion. Als Ortrud entfaltet Tanja Ariane Baumgartner gewaltigen und zwingenden vokalen Furor und wirkt doch verblüffend menschlich in der Rolle. Als Heinrich der Vogler setzt Kwangchul Youn seinen fulminanten Bass sehr effektiv und mit Wohllaut ein, auch der Heerrufer des Samuel Hasselhorn zeichnet sich durch große Stimmkultur aus.

Szene mit Elsa von Brabant (Rachel Willis-Sørensen). Foto: Martin Sigmund

Regie bei diesem „Lohengrin“ führte Johannes Erath im Bühnenbild von Herbert Murauer und den Kostümen von Gesine Völlm. Für das Licht ist Joachim Klein zuständig, für die Videos Bibi Abel. Es ist kein naturalistischer „Lohengrin“, natürlich keiner in der Optik des Mittelalters, aber auch keiner in einer konkreten Zeit. Es ist eine Mischung aus Märchenwelt, 19. Jahrhundert und Jetztzeit. Der Chor stellt eine vergnügungssüchtige Gesellschaft dar, die feiern will und dann irgendwie in die Geschichte um Elsa und den Schwanenritter gerät. Mit Medien wird einiges gemacht, zum Beispiel tauchen historische TV-Geräte auf - und manchmal gibt es eine Verdopplung des Spiel quasi live und gleichzeitig im Fernsehen.

Lohengrin (Piotr Beczała) und Elsa von Brabant (Rachel Willis-Sørensen) im Brautgemach. Foto: Martin Sigmund

Johannes Erath stülpt der Oper im Grunde keine andere Geschichte über, aber er setzt gewaltig viele eigene Assoziationen zum „Lohengrin“ ins Bild, deren Sinn sich nicht immer erschließt. Es gibt starke Bilder und sehr interessante Lösungen, aber dann auch wieder merkwürdige Arrangements. Das Theaterspiel als solches wird immer wieder selbst thematisiert. Apart ist der Einfach, zu Lohengrins Erscheinen von der Decke Schwanenfedern ins Publikum schneien zu lassen. Am Ende singt Lohengrin seinen letzten Satz von der Empore, Elsa sinkt entseelt zu Boden und Ortrud nimmt sich des Gottfried an. Ein spezielles Schlussbild.

Das Publikum war von dem ersten Abend der „neuen“ Osterfestspiele in Baden-Baden begeistert.

Info

Vorstellungen am 31. März und 5. April, die Video-Aufzeichnung der Produktion ist ab 5. April auf Arte Concert abrufbar, www.festspielhaus.de