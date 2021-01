Wie klingt es, wenn Billie Eilish und Rosalía zusammen Musik machen? Ziemlich außergewöhnlich. Das aber ist nicht das einzige Star-Duett dieser Tage.

New York (dpa) - Zwei außergewöhnliche Musikerinnen im Duett: Die US-Sängerin Billie Eilish (19) hat gemeinsam mit ihrer spanischen Kollegin Rosalía das Lied „Lo Vas a Olvidar“ herausgebracht, das alles andere als Mainstream ist.

Bereits 2019 hatten die beiden Musikerinnen mitgeteilt, dass sie an gemeinsamer Musik arbeiten. Eilishs Debütalbum „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ war 2019 zum Welterfolg geworden und die Sängerin mit zahlreichen Auszeichnungen geehrt worden. Rosalía (27) verbindet Flamenco mit Popmusik und ist in diesem Jahr mit einem Grammy ausgezeichnet worden.

Sänger Jason Derulo (31) brachte unterdessen gemeinsam mit Adam Levine (41), Frontmann der Popgruppe Maroon 5, den Song „Lifestyle“ heraus, die erste Zusammenarbeit der beiden Musiker.

