Immer, wenn es Sommer wird, beginnen wir mit dem Erzählen. Seit 1995 geht das so. Die Reihe, ein Klassiker. Es schreiben Schriftsteller/innen und Journalist/innen. Heute die aus Edenkoben stammende und in Berlin lebende Autorin Gabriele Weingartner.

Jetzt, jetzt, wie oft sie das sagte. Jetzt, gleich, heute noch. Das dünne graue Haar flog ihr über den Kopf wie ein Schleier, wenn sie sich – mit beiden Händen die Lehnen ihres Polsterstuhls umfassend – erheben wollte. Ruckhaft, aber ohne Energie, wenngleich sie vorgab, sie zu besitzen. Was wollte sie jetzt? Was wollte sie jetzt haben, wo wollte sie jetzt hin? Was suchte sie?

Wer weiß, wem sie gerade begegnete. Irgendjemandem aus ihrem Leben, den sie geliebt oder gehasst, einem Mann, dem sie sich hingegeben hatte, wie man es in ihrer Jugend wohl noch ausgedrückt hätte, der Frau, die sie einst selbst gewesen, oder ihrer ungeliebten Tochter. Maryse, die versuchte, sie in ihren Sessel niederzudrücken, wusste es nicht. Dazu hätte sich Frau Bösch verständlich machen müssen, sprechen also und nicht schweigen wie jetzt, mit zusammengekniffenen Lippen, die Luft in den Wangen so stark angesogen, dass ihr Kopf wie ein Totenschädel aussah. Warum redete sie nicht? Außer diesem vermaledeiten, ständig wiederholten Jetzt, diesem Imperativ des Vergessens?

Eine Sprache, die alle verstehen

Vor ein paar Tagen hatte sie immerhin noch leise vor sich hingeplappert, in einer Sprache, die keine war, nicht einmal Esperanto, mit dem die aus Guadeloupe stammende und selbst nicht mehr ganz junge Pflegerin durchaus hätte etwas anfangen können. Noch als sie längst in Europa war, schwirrten ihr Esperanto-Sätze durch den Kopf, Sätze wie Sia animo in ripozu pace! oder Cu vi povus paroli malrapide? Sätze, die ihr ein halbverrückter Dorfschullehrer in einer lichtdurchfluteten Hütte am Rande eines Zuckerrohrfelds beigebracht hatte – zusammen mit einigen anderen kleinen Mädchen und Jungen, die traumverloren in der Nase bohrten. Perdus dans leurs rêves, dachte Maryse. Ennuyés. Monsieur Pêcheur meinte tatsächlich, dass Esperanto die Lösung sein könnte. Besser als Französisch, besser als Englisch oder Kreolisch. Eine Sprache, die alle verstehen konnten, alle, die sie ernsthaft erlernen wollten.

Aber auch der Dialekt der Gegend, den Maryse an der Satzmelodie erkannte und weil ihre Kolleginnen ihn sprachen, drang nicht aus Frau Böschs Mund. Obwohl die Witwe eines Uhren-Fabrikanten doch aus dem Schwarzwald stammte, von hier also und nicht von auswärts, von nicht so weit weg wie Maryse jedenfalls, die über ihren elsässischen, beim Militär gewesenen Mann zuerst in Straßburg landete und sehr viel später in der kleinen badischen Stadt hinter der Grenze – nachdem sie sich von ihm hatte scheiden lassen. Alain fand es nicht gut, dass Maryse alte deutsche Menschen pflegte, gewiss seien einige alt genug, dass sie Nazis hätten sein können. Mein Großvater wurde gezwungen, mit der Wehrmacht in Russland zu kämpfen, sagte er, die Deutschen sind Monster, noch immer. Und Alain ist ein Idiot, fand Maryse, ein Idiot, den sie schon lange nicht mehr liebte. Auch wenn er mit ihr aufs Münster gestiegen war, wo er ihr die Dächer der Altstadt gezeigt hatte und die auf die Menschen herabblickenden Ungeheuer, für die sie sich viel mehr interessierte.

Wenn sie Walzer hörte

Eigentlich hätte sich Frau Bösch heimisch fühlen müssen in ihrem kleinen Apartment, weil sie ihre Möbel um sich hatte, ihre Biedermeierkommode, ihre Ölbilder, selbst die noch aus ihrem Elternhaus stammende Kuckucksuhr, die Maryse abstellte, sobald sie ihre Nachtschicht begann. Am Anfang hatte die alte Dame sogar noch Platten aufgelegt, wenn ihre Pflegerin kam, rauschende Klänge aus dem vorigen Jahrhundert. Wenn sie Walzer hörte wie „Lippen schweigen“ oder Couplets wie „Heut geh’ ich ins Maxim“, versuchte sie, mitzusingen, ohne dass ein Laut aus ihrer Kehle drang. Nur ihre Beine zuckten.

Maryses Masken tragenden Kolleginnen wunderten sich, wie ruhig es geworden war in Zimmer 147. Wobei es tagsüber ja gut lief. Wen störte es, dass Frau Bösch kaum sprach und von ihrem Essen immer nur die Puddings mit den naturidentischen Aromen aß. Abends hingegen, kurz vor Schichtwechsel, wurde sie zur Teufelin. Jede einzelne der Schwestern hatte das Theater schon mitgemacht. Das Verweigern der Schlaftabletten, das Aufstehenwollen, die Klingelei, das Schreien und Klagen. Dass Maryse die Witwe von Anfang an in den Griff kriegte, war ein Wunder!, sagten sie untereinander. Was trieben die beiden nachts? Mäuslein hätten sie gern sein mögen in dem so rätselhaft stillen Zimmer 147 und waren doch froh, das Haus nach Dienstschluss so schnell wie möglich verlassen zu können.

Ein Geheimnis hatte Maryse nicht. Nur einfache Rezepte. Wenn Frau Bösch für zwanzig Minuten oder länger einnickte, ging sie nicht schnell vor die Tür, um eine Zigarette zu rauchen, sondern blieb und sang der rebellischen Frau Lieder vor, kreolische, französische, elsässische, deutsche. Sie hatte keine sehr gute Stimme, trotz ihrer Fülle. Aber summen konnte sie, summen, summen, so eindringlich, dass sie das Zimmer mit ihren Tönen füllte und sie selbst einzuschlafen drohte – in diesem Klangraum aus Kindheit.

Wenn Frau Bösch dann doch zu jammern anfing, hob Maryse sie aus ihrem Sessel und legte sie ins Bett. Ohne Waschen und Toilettenstuhl. Meist schlief sie ein, für ein paar Stunde wenigstens, nicht sehr friedlich, sondern von Träumen geplagt und den plötzlich aus ihr herausbrechenden Reden, mit denen sie ihre imaginären Besucher vertreiben wollte. Leicht wie ein Vögelchen war sie in Maryses Armen. Aber sie besaß eine wehrhafte, stachlige Wirbelsäule.

Als Frau Bösch das Seniorenheim bezog, sei sie noch eine elegante Erscheinung gewesen, hatten die älteren Kolleginnen Maryse erzählt. Eine kapriziöse Dame, der vielfältige Geschichten vorausflatterten, Liebesaffären mit jüngeren Männern, Reisen in die Südsee und in die Antarktis, ein sogenannter Salon, in dem man sich – lange vor Corona – schlüpfrige Erzählungen aus einem italienischen Buch vorlas, ein chromblitzender Oldtimer, den ihr Chauffeur eine Zeitlang auf der Straße vor dem Heim parkte, nur damit sie das kostbare Stück streicheln konnte.

Die Tochter, die ihrer Mutter nicht selten den Geldhahn zugedreht und mit Entmündigung gedroht hatte, war schon lange verstorben. Vor ein paar Jahren kamen gelegentlich noch Leute aus der Vorstandsetage der Uhrenfabrik. Und ein paar älter gewordene ehemalige Lehrlinge, die ihre Chefin sehr geliebt hatten und nun vor Befangenheit die Hände wrangen. Die Stippvisite des lächerlich jungen grünen Bürgermeisters nahm sie zwar hin, sein stark riechendes Blumengesteck wies sie jedoch umgehend aus dem Zimmer. Hundert. Hundert! Natürlich war das nicht wahr. Nachdem ihre wilde Enkelin, in der sie sich wiedererkannte, nur noch vom Garten aus mit ihr reden durfte und irgendwann ein Megaphon benutzte, beendete sie den Kontakt zur übrigen Welt.

Hand in Hand, Kopf an Kopf

Anstrengend waren nur die Morgenstunden. Während die Vögel im Zwielicht auf Touren kamen, begann Frau Bösch zu weinen und riss am Gitter. Je viens, je viens, sagte Maryse, wenn sie sich von der Couch erhob, wo sie mit hochgelegten Beinen über ihren Schützling gewacht hatte, nicht gänzlich wach, aber wach genug, um sie zu trösten oder Hilfe holen zu können. Ich kann die Vögel nicht abstellen wie eine Kuckucksuhr, weißt du. Sie singen, wie es ihnen gefällt. Les oiseaux chantent pour toi, hörst du die Amsel? Beruhige dich, sei leise, wir machen das böse Gitter weg, Maryse est là, elle te prend dans ses bras, pousse-toi un peu, je vais m’allonger à côté de toi, ich wiege dich, ich wiege dich wie ein Kind. Sia animo in ripozu pace oder Cu vi povus paroli malrapide? Ne timu, ne timu… Verstehst du, was ich sage, mon petit monstre? Du musst dich nicht fürchten …

Als die Kolleginnen am Morgen das Zimmer betraten, blieben sie lange stehen und betrachteten das Idyll. Hand in Hand, Kopf an Kopf lagen sie da. Beide schlafend, die eine für immer. Ihrer beider ineinander ruhenden Körper wären schwierig zu beschreiben gewesen. Aber es war ganz leicht, Maryses um Frau Böschs geschlungenen Arme zu lösen, so zärtlich war ihre Umarmung.

Sie solle sich noch heute beim Leiter des Seniorenheims melden, teilte man ihr mit, ein Gespräch sei überfällig. Irgendetwas hatte Maryse falsch gemacht. Sie konnte sich nicht vorstellen, was.

Zur Autorin