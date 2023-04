Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach einem Konzert mit dem Minguet-Quartett – in der Königsklasse der Kammermusik – bot die Städtische Kammerkonzertreihe in der Kaiserslauterer Fruchthalle nun am Sonntag eine weitere Kostbarkeit: Der Countertenor Andreas Scholl gastierte zusammen mit der Pianistin und Absolventin der Juilliard School New York, Tamar Halperin, als Begleiterin.

Ein Sänger, der mittels einer durch Brustresonanz verstärkten Kopfstimme beziehungsweise Falsett-Technik in Alt- bis Sopranlage singt, wird oftmals mit einer Kastratenstimme assoziiert.