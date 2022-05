Das Regiedebüt des US-Schauspielers Jesse Eisenberg ist zum Schmunzeln komisch und verdammt echt.

Ziggy, ein Teenager mit langen lockeren Haaren, singt in seinem Zimmer selbstkomponierte Folksongs zur Gitarre, nimmt sie auf und streamt sie. „Meine 20.000 Follower mögen das“, sagt er immer wieder zu seinen Schulkameraden, ob die das hören wollen oder nicht, und er strahlt dabei. Zu seiner Mutter Evelyn sagt er: „Ich verdiene Geld mit meinen Songs, bald wirst du arm sein und ich werde reich sein.“ Da ahnt man schon, dass das Verhältnis der beiden nicht das beste ist.

„When You Finish Saving the World“ (Wenn du damit fertig bist, die Welt zu retten), das Regiedebüt des 38-jährigen Oscar nominierten US-Schauspielers Jesse Eisenberg („Social Network“) lässt die Zuschauer immer wieder schmunzeln über diese beiden verbohrten Familienmitglieder, die nichts miteinander anfangen können. Evelyn, Ende 50 (Oscar-Preisträgerin Julianne Moore), ist die Gründerin und Leiterin eines Hauses für misshandelte Frauen in einer Kleinstadt in Indiana, ihr Mann ist Uniprofessor. Mit ihm redet sie auch wenig. Die drei Familienmitglieder wohnen unter einem Dach. Mehr scheint sie nicht zu einen, so wenig wie sich einer für den anderen interessant.

Die Studie der lustlosen bildungsbürgerlichen Mittelklassefamilie wird interessant, als die Mutter sich für einen Teenager interessiert, der mit seiner Mutter neu ins Frauenhaus kommt. Sie redet mit ihm, sie beschäftigt ihn, sie backt extra Kuchen für ihn (den er nicht will), sie bemüht sich, dass er ins College aufgenommen wird (was wer nicht will). Mag sein, dass sie sich in ihn verliebt, mag sein, dass sie hier einen Jungen sieht, den sie mehr nach ihren Wünschen formen kann als den eigenen Sohn, jedenfalls wird er ihr neuer Lebensinhalt.

Ziggy (Finn Wolfhard, der Eisenberg ähnlich sieht) dagegen interessiert sich für eine Mitschülerin, eine politische Aktivistin. Er vertont ein Gedicht von ihr und sagt ihr stolz, dass er damit mehr Geld gemacht hat als mit seinen Liebesliedern (was sie anwidert). Ob er in sie verliebt ist oder nur ihr Engagement und ihre Stärke schätzt, wird auch nicht klar. Denn emotional ist er im Prinzip ein ähnlicher Krüppel wie seine Mutter. Beide sind so mit sich selbst beschäftigt, dass sie es vergessen, zur Amtseinführung des Vaters als Uni-Dekan zu kommen, der sich auch vernachlässigt fühlt.

Die Dialoge sind oft herrlich trocken (Eisenberg verfilmte sein eigenes Hörspiel von 2020), die Blicke der naiven Hauptfiguren so überraschend und die Situationen so verfahren, dass man Eisenbergs Beobachtungsgabe bewundern muss. Die Stimmung ist ähnlich wie in Eisenbergs Schauspielerdebüt „Der Tintenfisch und der Wal“ (2005), nur dass er sich auf weniger Personen konzentriert. Ihren Scheitern zuzusehen und Ziggys banalen Songs zuzuhören, ist so amüsant, dass man sich an die eigene Nase fast. Der Film läuft in Cannes in der Nebenreihe „Semaine de la critique“ - und im Januar bei Robert Redford Sundance-Festival.