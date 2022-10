Zwei Nächte, 20 Stunden Wummern, elektronische Musik, Stroboskop-Geflimmer, Leuchtstrahlen, 3D-Illuminationen, Tanzen bis zum Morgengrauen, mindestens. Time Warp, das Mannheimer Festival auf dem Maimarktgelände am Wochenende, war endlich wieder gewohnt groß. Und fast 25.000 Menschen von überall her machten die Nacht zum Tag. Mit DJ-Größen wie Richie Hawtin, Pan-Pot, Adam Beyer oder Maceo Plex, DJanes wie Peggy Gou, Paula Temple oder Perel, von Freitagabend bis Samstagfrüh um 10 Uhr, und dann von Samstag auf Sonntag – „nur“ bis 9 Uhr, Zeitumstellung. DJ-Ikone und „Techno-Papa“ Sven Väth (inzwischen 58 Jahre alt) stimmte einem auf die Winterzeit ein. Seit den frühen 80ern steht der gebürtige Offenbacher bereits an den Turntables, vielleicht die prägende Figur. In diese glorreiche Zeit der Techno-Jugendkultur fällt auch die Geburtsstunde der Time Warp. 1994 feierte das elektronische Musikfestival noch in der Walzmühle in Ludwigshafen seine Premiere, seit dem Jahr 2000 aber ist das Maimarktgelände die feste Heimatadresse des Techno-Großereignisses. Und jetzt das. Techno tot? Ach was!