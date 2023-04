Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zwei Menschen, die sich gefunden haben. Die einander brauchen. Die auf ein gemeinsames Leben, auf so etwas wie eine gemeinsame Familie hoffen, als Mutter und Tochter. Doch die eine ist Mathematiklehrerin in einem Jugendgefängnis, die andere Insassin dort. Gibt es eine Chance auf den gemeinsamen Neubeginn? Man hofft es so sehr am Ende von Valeria Parrellas Roman „Versprechen kann ich nichts“. Gewissheit aber gibt es keine, nicht im Leben, nicht in der Liebe.

Elisabetta, gerade 50 geworden, rettet sich in ihre Arbeit als Mathematiklehrerin im Jugendgefängnis von Nisida, das auf einer Insel vor Neapel liegt. Ihr Leben ist aus den Fugen geraten. Sie war