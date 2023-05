Zur Premiere des Historiendramas «The Pot-au-Feu» sind wieder zahlreiche Stars über den roten Teppich gelaufen. Besonders aufgefallen ist Heidi Klum.

Cannes (dpa) - Mit einem auffallenden Kleid hat Model Heidi Klum am Mittwochabend auf dem roten Teppich in Cannes die Blicke auf sich gezogen. Die 49-Jährige erschien in einem leuchtend gelben Kleid mit fließenden, überlangen Ärmeln und Cut-Out-Ausschnitt, der ihr Dekolleté betonte. Auf den Treppen zum Festivalpalast posierte sie für die Fotografen.

Klum besuchte die Premiere des Historiendramas «The Pot-au-Feu» (frz. Titel «La passion de Dodin Bouffant») von Tran Anh Hung. Der Film spielt im 19. Jahrhundert und handelt von einer außergewöhnlichen Köchin (gespielt von Juliette Binoche), die von ihrem Arbeitgeber umworben wird.

Weitere Gäste waren etwa die Models Stella Maxwell, Winnie Harlow, Elsa Hosk und Helena Christensen und die Schauspielerin Kate Beckinsale.