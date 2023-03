„Heller. Hallo?“ So grüßt sie am Telefon. Leider nur noch heute Abend. Nach sieben Jahren und genau zehn Folgen beendet die in Kaiserslautern geborene Schauspielerin Lisa Wagner, die ihren Weg in den Beruf über die Pfalztheater-Statisterie nahm, nun – auf eigenen Wunsch – ihre Karriere als „Kommissarin Heller“.

Sie ist auf einer Party, aber sie feiert nicht. Sie arbeitet und zwar effektiv. Sie greift ein, als ein älterer Herr mit einem jungen Mädchen verschwindet. Sie boxt das Mädchen raus und prügelt sich mit einem Zuhälter, bis ein Kollege ihn erschießt. Später erleidet sie Panikattacken. „Panik“ heißt denn auch die finale Folge von „Kommissarin Heller“.

2007 erschien Silvia Roths erster Winnie-Heller-Roman „Der Beutegänger“, dem bis 2014 fünf weitere nachfolgten. 2011, als vier Bände erschienen waren, entdeckte die Produzentin Regina Ziegler die Reihe für sich und fürs Fernsehen. „Eine Ermittlerin, die selbst mit sich und ihrem Umfeld derart hadert, witzig, blitzgescheit und emotional tief verwurzelt ist – das war ein Charakter, den ich gerne im Fernsehen zeigen wollte“, blickt die 76-jährige Erfolgsproduzentin („Weissensee“, „Familie Bundschuh“) heute zurück. „Lisa Wagner lernte ich durch ein Casting kennen und war vom ersten Moment von ihr begeistert. Nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Mensch.“

Unverwechselbare Figur

Im Sommer 2013 hatte der erste 90-Minüter Premiere beim Filmfest München, im Jahr darau lief er im ZDF. „Tod am Weiher“, die Premierenfolge, war die Verfilmung des zweiten Bandes und kam an einem Samstagabend auf 6,17 Millionen Zuschauer oder 21,2 Prozent Marktanteil. Zahlen, die spätere Episoden ebenfalls erreichten oder sogar toppen konnten. Lisa Wagner selbst war bereits vor dem Start der Reihe, die in Wiesbaden angesiedelt ist, mit dem Hessischen Fernsehpreis als beste Schauspielerin ausgezeichnet worden. Die damals 33-Jährige erschaffe mit Winifred „Winnie“ Heller „eine zutiefst menschliche Figur, die gefällt, ohne gefallen zu wollen, die mitreißt, ohne reißerisch zu sein und die uns nahekommt, ohne sich jemals anzubiedern“, urteilte die Jury.

Tatsächlich war Wagners Winnie von der Auftaktfolge an eine vielschichtige, eigensinnige und damit unverwechselbare Figur, die nicht nur mit Gangstern und Mördern, wie im Krimi üblich, sondern wesentlich auch mit sich selbst und ihrem Schicksal zu kämpfen hatte. Gleich zu Beginn lag ihre Schwester im Koma, deren Tod es ab Folge 2 zu verarbeiten galt. Die Kommissarin war in Therapie, sie wurde gemobbt und gemieden, sie war rätselhaft, seltsam und unberechenbar, sehr schillernd, wie die Fische, mit denen sie kommunizierte.

Meistens ungeduldig

Nach außen hin patzig bis ruppig, forsch und frech, sehr direkt und uneitel, dabei sehr sensibel und auch verletzlich. Als misstrauische und meistens ungeduldige Außenseiterin, verschlossene und manchmal verlorene Einzelgängerin machte sie sich stets mehr Feinde als Freunde und war sozusagen Heldin und Antiheldin zugleich.

Sie sei nicht schwierig, doch sie polarisiere nun einmal, erklärt Heller in „Panik“ dazu und erhält prompt zur Antwort: „Ja, so sehen das alle Sozialversager.“ Tatsächlich habe die ZDF-Kommissarin „einige Themen, die sie immer wieder beackert, wie zum Beispiel eine gewisse soziale Inkompetenz, ihr ausgeprägter Sinn für Ehrlichkeit, ihr Hadern mit sich selbst“, führt ihre Darstellerin an. „So hatten wir die Möglichkeit, sie explizit in Situationen zu versetzen, die sie an ihre Grenzen bringen. Das macht natürlich großen Spaß zu spielen. Meine Agenda war immer, Winnie so spannend und so unvorhersehbar zu erzählen wie nur möglich.“

Hans-Jochen Wagner wieder dabei

Offensichtlich gut getan hat der Samstagskrimi-Reihe andererseits die Beständigkeit vieler Beteiligter. Neben Lisa Wagner waren der Österreicher Peter Benedict als Polizeichef und Lena Stolze als Psychotherapeutin Jacobi in allen Folgen dabei. Selbst Hans-Jochen Wagner als Hellers Kollege Verhoeven kam immer wieder zurück, auch nachdem er 2017 zugunsten seiner Rolle als Kommissar Berg im Schwarzwald-„Tatort“ den Dienstort gewechselt hatte.

Heute Abend ist er auch dabei, weil er Angst um seine Tochter Nina hat. Mit einer Ausnahme („Verdeckte Spuren“) haben stets Christiane Balthasar die Regie und Hannes Hubach die Kamera geführt, mit zwei Ausnahmen stets Mathias Klaschka die Drehbücher geschrieben. Auf diese Weise glückte auch das horizontale Erzählen, bis heute über alle Folgen hinweg.

Wagner arbeitete an Drehbüchern selbst mit

„Ich bin sehr dankbar, dass ich von der Buchentwicklung über alle internen Prozesse bis zur Ausstrahlung dabei sein durfte“, erklärt rückblickend auch die 1979 in Kaiserslauterern geborene Lisa Wagner, die selbst an den Szenen und Dialogen mitschrieb. „Und was für ein Glücksfall, dass die Energie, die wir alle investiert haben, sich so im Ergebnis widerspiegelt!“

Weshalb sie „Kommissarin Heller“ nicht weiter fortführen wollte, erklärt die Grimme-Preisträgerin, die Preisträgerin des Deutschen Fernsehkrimipreises wie des Bayerischen Fernsehpreises und einer Goldenen Kamera so: „Ich dachte von Anfang an, Winnie ist so besonders. Sobald sie anfängt, sich im Kreis zu drehen und man beginnt, sich satt zu sehen, ist es Zeit zu gehen – eben, wenn es am schönsten ist.“ Wie ihr Ende kommt, ist unvorhersehbar und passt daher zu Winnie Heller. Nur der letzet Satz sei verraten: „Das war’s.“

Termine

„Kommissarin Heller: Panik“, heute, Samstag, 20.15 Uhr, Das Erste

Sämtliche Folgen der Reihe sind in der ZDF-Mediathek abzurufen.