Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Man muss sich das mal vorstellen, eine Welt ohne Comics, Gimmicks, Emojis, quasi eine bilderlose, reine Schriftwelt. Ganz so war es natürlich nicht, als vor 70 Jahren, am 29. August 1951, das erste „Micky-Maus“- Magazin erschien. Aber ein leichtes Schmuddel-Image hatten die aus den USA nach Europa importierten Heftchen anfangs schon. Ihren Siegeszug konnte das nicht aufhalten.

Es muss irgendwann zwischen der siebten und elften Klasse gewesen sein, also in einem Alter, in dem Micky, Goofy, Frans Gans, Donald und Dagobert Duck oder auch Tick, Trick und Track längst uncool