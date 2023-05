Der Heidelberger Stückemarkt endete am Sonntag mit der Preisvergabe. Den Hauptpreis erhielt Leonie Lorena Wyss für ihre Coming-of-Age-Geschichte „Blaupause“.

Es hat schon einen gewissen Charme, dass gleich zu Beginn des Heidelberger Stückemarktes sechs neue deutschsprachige Stücke in szenischer Lesung vorgestellt werden, aber erst eine Woche später verkündet wird, welches einen der heiß begehrten Preise des Festivals gewonnen hat. Autoren, Zuschauer und Fachpublikum hängen sieben Tage in der Warteschleife und diskutieren, wie die Namen der Preisträger lauten könnten. Man hatte den Eindruck, Caspar-Maria Russos „draußen ist wetter (oder die erfindung der straßenverkehrsordnung)“ und Svealena Kutschkes „no shame in hope (eine Jogginghose ist ja kein Schicksal)“ könnten zu den Favoriten zählen. Beide gingen am Ende jedoch leer aus.

Stattdessen vergab die Jury ihren mit 10.000 Euro dotierten Hauptpreis an die gebürtige Baslerin Leonie Lorena Wyss und ihre autobiografisch getränkte Geschichte. Es geht um eine junge Frau, die ihr lesbisches Begehren und den Schmerz nach dem Tod der ersten großen Liebe umkreist. In der Begründung ist zu lesen, Wyss erzähle mit ihrem Stück, „wie es ist, in einer von alten Strukturen dominierten Gesellschaft sein Leben selbst zu bestimmen“.

Lamin Leroy Gibba erhält zwei Preise

So ähnlich hätte man auch die Vergabe des mit 5000 Euro ausgestatteten SWR2-Hörspielpreises an Lamin Leroy Gibba begründen können, der in „Doppeltreppe zum Wald“ Rassismuserfahrungen schwarzer und queerer Menschen in Deutschland verhandelt. Auch in diesem Text geht es um Möglichkeiten der Selbstermächtigung inmitten einer weißen, heterosexuellen Mehrheitsgesellschaft. Gibba darf sich auch über den mit 2500 Euro dotierten Publikumspreis freuen.

Der internationale Preis in Höhe von 5000 Euro ging an einen der drei in szenischer Lesung vorgestellten Texte aus dem Gastland Schweden: „Leichenschmaus“ von Alejandro Leiva Wenger, ein familiäres Verwirrspiel der Erinnerungen nach dem Tod eines Sohnes. Wie erfrischend so ein Preisabend sein kann, zeigte die Vergabe des Jugendstückepreises an Staislava Jevićs „Out there“: Schülerinnen machten aus der Vergabe eine Performance. Der Nachspielpreis schließlich, mit dem der Mut von Theatern belohnt wird, nicht nur mit Uraufführungen punkten zu wollen, sondern bereits uraufgeführte Stücke nachzuspielen, geht an die Leipziger Inszenierung von Leo Meiers absurd witzigem Champions League-Text „zwei herren von real madrid“. Er gewann 2022 den Publikumspreis und SWR2-Hörspielpreis des Stückemarktes.