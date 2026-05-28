Der in Freinsheim aufgewachsene Schauspieler Leonard Kunz, ist für den Deutschen Filmpreis nominiert, der am 29. Mai vergeben wird. Andrea Dittgen sprach mit ihm.

Wie haben Sie von Ihrer Nominierung erfahren? Per Telefon oder schnöde Mail?

Das Handy hat ununterbrochen gebimmelt, Kollegen haben geschrieben. Ich dachte erst: Was ist denn hier los? Dann kam die Nachricht: „Herzlichen Glückwunsch, du bist nominiert zum Filmpreis.“ Im ersten Moment konnte ich das gar nicht richtig einordnen. Erst nach anderthalb Stunden habe ich wirklich begriffen, was das bedeutet. Nach der Erfahrung vom letzten Jahr mit dem Deutschen Fernsehpreis – das war schon eine riesige Ehre – jetzt für eine andere Rolle, den Panzerfahrer Helmut im Antikriegsfilm „Der Tiger“, noch einmal als beste Nebenrolle nominiert zu sein, fühlt sich besonders an. Gerade beim Filmpreis, wo so viele Menschen abstimmen, ist das eine große Anerkennung. Ich bin einfach dankbar, dabei zu sein und den „Tiger“ vertreten zu dürfen. Allein die Nominierung bedeutet mir schon unglaublich viel.

Ein bisschen wundert mich die Einordnung als „Nebenrolle“. Der Film hat doch fünf Hauptrollen – und Ihr Gesicht prangte sogar auf Popcorn-Schachteln bei der Premiere.

Wir waren ein starkes Team. Von den fünf Jungs hatte David Schütter den größten Part, wir anderen haben ihn getragen und ergänzt. Ich spiele sehr gerne Nebenrollen. Es war echte Ensemblearbeit, fast wie ein Kammerspiel. Jeder hat seinen Teil dazu beigetragen: Sebastian Urzendowsky, Yoran Leicher, Laurence Rupp und David.

Dass ich jetzt als Einziger ausgewählt wurde, erfüllt mich mit großer Dankbarkeit. Aber der Film lebt von unserer gemeinsamen Arbeit – ohne die Jungs hätte ich nie so frei spielen können.

In »Der Tiger« spielt Leonard Kunz einen Panzerfahrer. Foto: Amazon/MGM

Im fertigen Film sieht man viele Großaufnahmen von Ihnen – sehr ausdrucksstark.

Ich hatte da auch Glück. Immer wenn der Panzer startet, beschleunigt oder bremst, war die Kamera auf mir. Das ist natürlich ein Geschenk. Es gibt auch eine Szene, in der David mit Yoran spricht und dabei etwas über meine Figur erzählt. Dadurch bekommt man vielleicht einen tieferen Zugang zu ihr. Nach dem Schnitt meinten Kamera und Regie zu mir: „Leo, um dich müssen wir uns keine Sorgen machen – du hast genug Screentime.“

Der Dreh liegt fast drei Jahre zurück. Bleibt das noch so präsent?

Es fühlt sich immer noch nah an. Vielleicht, weil die Premiere erst letztes Jahr war und der Film dadurch wieder präsent wurde. Gleichzeitig ich mir bewusst, wie aktuell das Thema heute ist. Umso wichtiger finde ich es, weiter darüber zu sprechen. Ich wurde zuletzt auch wieder für zwei Antikriegsfilme gecastet – mal sehen, was daraus wird. Aber unabhängig davon: Solche Filme müssen erzählt werden. Sie erinnern uns daran, was passiert, wenn wir vergessen – und warum sich Geschichte nicht wiederholen darf.

Für seine Rolle als alkoholkranker Vater Ottes in der Verfilmung des Kaiserslautern-Romans »Ein Mann seiner Klasse« wurde Leonard Kunz 2025 mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Foto: SWR/Daniel Dornhäf

Nach dem Kinoerfolg lief der Film im Januar bei Amazon und war in 28 Ländern auf Platz eins. Gab es da noch einmal eine Tour?

Es gibt viele Kriegsfilm- und auch Panzerfans. Menschen sagen mir: „Ich habe mir den Film wegen des Panzers angeschaut – ich wollte verstehen, wie das Leben darin ist.“ Im Supermarkt oder morgens an der Bahn werde ich angesprochen: „Bist du nicht der Panzerfahrer?“ Dann kommt man ins Gespräch. Ich freue mich einfach, dass der Film die Menschen erreicht.

Was kam nach dem „Tiger“ – was haben Sie zuletzt gedreht?

Letztes Jahr habe ich viel gedreht. Der größte Film war das Sportdrama „Adams Acht“, das voraussichtlich im Herbst ins Kino kommt. Es erzählt die wahre Geschichte des Ratzeburger Ruderachters, der 1960 überraschend Olympia-Gold gewinnt. Ich musste dafür vier Monate rudern lernen – sechs Mal die Woche, morgens um sieben am Wannsee. Vom Vierer bis zum Einer. Zum Glück hatte ich genug Vorbereitungszeit, weil ich kompletter Anfänger war. Ich durfte einen Olympiasieger spielen – damit ist für mich ein großer Wunsch in Erfüllung gegangen. Solche Filme machen zu dürfen, bedeutet mir viel.

Haben Sie noch weitere Projekte?

Ich habe mit Jürgen Vogel für „Jenseits der Spree“ gedreht – eine tolle Stimmung am Set, weil sich alle gefreut haben, mit ihm zu arbeiten. Diese Energie war spürbar. Dann stand ich für die neue Staffel von „Achtsam Morden“ mit Tom Schilling vor der Kamera. Ein „Polizeiruf“ mit mir kommt auch bald. Ich hoffe, dass dieses Jahr ähnlich gut läuft wie das letzte.

Ein Kinoerfolg: Leonard Kunz (links, mit Regisseur Sven Taddicken und Kollege Maximilian Brückner) bei der Toronto-Premiere von »Das schönste Paar«. Foto: dittgea

Klingt nach Stress. Wie gehen Sie mit der Belastung um?

Man merkt, dass bestimmte Rollen ihre Zeit brauchen. Gerade die schweren – beim „Tiger“ oder als alkoholkranker Vater in „Ein Mann seiner Klasse“ – haben extrem viel Energie gekostet. Danach brauchte ich bewusst Erholung. Jetzt kommen die Früchte: Deutscher Fernsehpreis, Filmpreis-Nominierung. Das fühlt sich gut an. Die Anstrengung hat sich gelohnt. Drei Monate Kriegsfilm zu drehen, fordert einen komplett. Und man will sich gar nicht ausmalen, wie es wäre, so einen Panzer wirklich zu fahren. Ich bin klar gegen Gewalt und Krieg. Und ich finde es wichtig, dass „Der Tiger“ zeigt, wie brutal Krieg ist.

Haben Ihre Eltern Sie unterstützt?

Meine Mutter Ilona Christina Schulz spielt viel Theater, momentan auch im Pfalzbau in Ludwigshafen, mein Vater spielt Kontrabass in der Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz. Sie standen immer hinter mir. Ich kann sie jederzeit anrufen, sie helfen mir, auch auf meine Kräfte zu achten.

Gerade in Zeiten ohne Arbeit haben sie mich unterstützt, damit ich diesen Beruf mit voller Intensität machen kann. Dafür bin ich sehr dankbar. Meine Schwester ist auch Schauspielerin, spielt viel Theater – vielleicht drehen meine Mutter, Schwester und ich irgendwann mal zusammen. Das ist ein Wunsch von mir.

Nehmen Sie jemanden zur Filmpreis-Gala mit?

Meine Mama.

Kürzlich war Leonartd Kunz (links, mit Florian Martens und Stefanie Stappenbeck) in der Folge »Mörderische Gier« der ZDF-Reihe »EIn starkes Team« zu sehen. Foto: Hardy Spitz/dpa/ZDF

Viele Schauspieler befürchten, dass sie durch KI ersetzt werden – ganz oder teilweise ....

KI bringt Chancen, aber auch klare Grenzen. Die Träne beim Zuschauer entsteht nicht durch einen Algorithmus, sondern durch echte menschliche Erfahrung, die auf die Leinwand oder Bühne übertragen wird. Was ich weiß, ist: Menschen sehnen sich nach Echtheit. Wie bei Vinyl – man legt es bewusst auf. Die Konzerte meines Vaters sind voll, weil Live-Musik eine Qualität hat, die man nicht simulieren kann. Das Publikum erkennt, ob etwas Substanz hat.

Wir wollen Geschichten, die uns berühren. KI kann unterstützen, vielleicht imitieren – aber das, was uns wirklich erreicht, kommt aus etwas zutiefst Menschlichem.

Zur Person: Leonard Kunz

Geboren 1992 in Mannheim, aufgewachsen in Freinsheim. Seine Eltern sind die Schauspielerin Ilona Christina Schulz und der Kontrabassist Alexander Kunz. 2013 bis 2015 Schauspielstudium an der Universität der Künste Berlin, die erste Filmrolle erhielt er 2016 in dem US-Kinofilm „A Cure for Wellness“. 2017 bekam er den Nachwuchsdarstellerpreis des Max-Ophüls-Festivals, 2019 den Darstellerpreis des Festivals Achtung Berlin, 2025 den Deutschen Fernsehpreis als bester Darsteller für die TV-Verfilmung des Kaiserslautern-Romans „Ein Mann seiner Klasse“ von Christian Baron. Seine Filme (Auswahl): Kino: „Raus“, „Das schönste Paar“, „Lindenberg – mach dein Ding“, „Luise“, „Haps“, „Der Tiger“. Serien: „Babylon Berlin“, „Das Boot“, „Oderbruch“ „Der Staatsanwalt“, „Tatort Köln“, „Soko“.

