Er fährt Gabelstapler, um seinen Verlag zu finanzieren. Jetzt hat Dinçer Güçyeter für seinen Roman „Unser Deutschlandmärchen“ den Preis der Leipziger Buchmesse gewonnen.

Der 1979 in Nettetal (Nordrhein-Westfalen) geborene Autor erzählt in „Unser Deutschlandmärchen“ von den Schmerzen, Entbehrungen, Einsamkeiten und Sehnsüchten seiner Eltern, die Ende der 1960er Jahre aus der Westtürkei als „Gastarbeiter“ nach Deutschland kamen. „Ich hoffe, dass dieser Roman der kommenden Generation den Mut gibt, mit neuen literarischen Formen zu arbeiten und keine Angst zu haben, sich verletzlich zu machen“, sagte er nach der Preisverleihung. Die Einwanderergeschichte reiße „mit ihrer Emotionalität und großen politischen Bedeutung von Anfang an mit“, befand die siebenköpfige Jury über sein Familienporträt. Der Roman blicke auf deutsche und europäische Verhältnisse, lasse „die Worte zum Himmel fliegen“, spare aber gleichzeitig „die Demütigungen am Boden nicht aus“.

Dinçer Güçyeter ist Theatermacher, Lyriker, Herausgeber und Verleger. 2012 gründete er den Elif Verlag mit dem Programmschwerpunkt Lyrik und finanziert diesen bis heute als Gabelstaplerfahrer in Teilzeit. 2017 erschienen im Elif Verlag „Aus Glut geschnitzt“ und 2021 „Mein Prinz, ich bin das Ghetto“. 2022 wurde Güçyeter bereits mit dem Peter-Huchel-Preis ausgezeichnet.

Die Preisträger (von links): Regina Scheer, Dinçer Güçyeter und Johanna Schwering. Foto: Jan Woitas/dpa

Der Preis in der Kategorie Sachbuch/Essayistik ging an Regina Scheer für ihre, so die Messe, „teilnehmende Biographik“ mit dem Titel „Bittere Brunnen. Hertha Gordon-Walcher und der Traum von der Revolution“. Mit „Bittere Brunnen“ zeichnet Regina Scheer der Jury zufolge „das außergewöhnliche wie exemplarische Leben von Hertha Gordon-Walcher nach und erzählt damit gleichzeitig eine Chronik der sozialistischen und feministischen Bewegungen im 20. Jahrhundert“. Das erzählende Sachbuch stehe „für große Offenheit im Umgang mit Brüchen, Ungereimtheiten und Leerstellen unseres Wissens um Lebensläufe“. Regina Scheer kannte die jüdische Sozialistin Hertha Gordon-Walcher (1894 bis 1990) seit ihrer Kindheit und führte über viele Jahre Gespräche mit ihr.

In der Kategorie Übersetzung wurde Johanna Schwering für ihre Übersetzung des Buches „Die Cousinen“ der argentinischen Schriftstellerin Aurora Venturini geehrt. Die Übersetzerin zaubere darin vergessen geglaubte Worte wie „Schmuddelliese“ wieder ans Licht oder führe neue ein, „die noch nie gehört auf Anhieb einleuchten“, darunter „Stilletümpel“. Ihre Worte, befand die Jury, „schaffen Atmosphären und lassen uns den Geruch der Großstadt, das Ozon und die Orangenblüte aus den Buchseiten herausriechen“. Johanna Schwering arbeitet als freie Lektorin und Übersetzerin aus dem Spanischen und hat Lyrikbände von Maricela Guerrero und Legna Rodriguez Iglesias ins Deutsche übertragen.

Der Preis der Leipzig Buchmesse ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert. Er wird seit 2005 vergeben.