Die zunächst auf den Mai verschobene Leipziger Buchmesse 2021 fällt aus. Der wichtige Preis der Buchmesse wird trotzdem verliehen. Am Dienstag wurden die Nominierten der drei Kategorien bekanntgegeben. Die Auszeichnung ist mit insgesamt 60.000 Euro dotiert. Für den Belletristik-Preis kommen demnach vier Frauen und ein Mann in Frage. Vieldiskutierte Bücher darunter, wie Christian Krachts bei Kiepenheuer & Witsch erschienene ironische Spiegelfechterei „Eurotrash“. Und mit Judith Hermanns „Daheim“ (S. Fischer) ein Roman, der erst am 5. Mai erscheint. Außerdem stehen gleich zwei große alte Damen auf der Liste. Die im vergangenen Jahr mit dem Bachmann-Preis geehrte Helga Schubert mit ihrer Bilanz „Vom Aufstehen: Ein Leben in Geschichten“. Und die 96-jährige (!) Suhrkamp-Autorin Friederike Mayröcker mit „da ich morgens und moosgrün. Ans Fenster trete“ (DTV). Außerdem hat Iris Hanika mit „Echos Kammern“ (Droschl) zumindest nominelle Chancen auf die Auszeichnung. Für den Sachbuchpreis hat die Jury unter dem Vorsitz von Jens Bisky Heike Behrends „Menschwerdung des Affen. Eine Autobiografie der ethnologischen Forschung“ (Matthes & Seitz), Dan Diners „Ein anderer Krieg. Das jüdische Palästina und der Zweite Weltkrieg 1935-1942“ (DVA), Michael Hagners „Foucaults Pendel und wir. Anlässlich einer Installation von Gerhard Richter“ (Wlther König) und Christoph Möllers „Freiheitsgrade. Elemente einer liberalen politischen Mechanik“ (Suhrkamp) ausgewählt. Dazu: Uta Ruge: „Bauern, Land: Die Geschichte meines Dorfes im Weltzusammenhang“ (Kunstmann). Für den Übersetzerpreis sind die Bloch-Förderpreisträgerin Anne Cotten, Sonja Finck und Frank Heibert, Heinrich Schmidt-Henkel, Nikolaus Stingl und Dirk van Gunsteren, sowie Timea Tankó in der finalen Auswahl. Insgesamt wurden 389 Werke für die drei Preise eingereicht. Die Preisverleihung ist am Mai. Sie wird auf der Website www.leipziger-buchmesse.de gestreamt. dpa/mac