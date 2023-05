Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ernst Lothar, 1890 in Brünn geboren, 1974 in Wien gestorben, erlebt derzeit so etwas wie eine kleine Renaissance. Romane wie „Der Engel mit der Posaune“ oder „Die Rückkehr“ gehören zu den wichtigen deutschsprachigen Werke der Nachkriegszeit. Auch die Memoiren des von den Nazis Vertriebenen lesen sich spannend wie ein Roman. Und sie haben einen Titel, der irgendwie in die Zeit passt: „Das Wunder des Überlebens“.

Es ist die Geschichte einer tragischen, am Ende aber doch fast schon glücklich endenden Liebe. Einer Liebe zur Heimat. Zum Vaterland. Zu Österreich. Zu einem Österreich,