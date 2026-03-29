Der unwiderstehliche Hüftschwung der Latinas und der Machismo der Herren des Tanzensembles Ballet Revolución sorgten auch im Mannheimer Rosengarten für Jubelstürme.

Ballet Revolución ist schon immer mehr als nur eine Tanzsensation. Es bleibt die getanzte Seele Kubas, mischt klassisches Ballett mit Pop und bricht wollüstig mit Geschlechterklischees.

Der Großteil dieser Show, die von der Mannheimer Produktionsfirma BB Promotion vor 15 Jahren entwickelt wurde, lebt von zeitgeistbefrachteter Hitparadenmusik. Ob die Songs von Billie Eilish, Lady Gaga oder Usher ebenso lange im Gedächtnis bleiben wie die karibischen Klassiker, ist fraglich. Beim jungen Publikum im nahezu ausverkauften Mozartsaal jedenfalls kommen die Chartbreaker unüberhörbar gut an.

Live-Musik sorgt für Extra-Portion Spaß

Wer also nur lateinamerikanische Klischees erwartet, wird enttäuscht – teilweise zumindest. Die 17 Tänzerinnen und Tänzer haben natürlich auch das im Repertoire, aber noch anderes Spektakuläres. Die ersten Minuten befriedigen Erwartungen in dieser Richtung. Stücke wie „Havana“ von Camila Cabello, jazzig verfremdet auf dem Niveau von „Earth, Wind and Fire“, sind musikalisch wahre Sahnestückchen. Dazu der Sound der begnadeten Trompeterin Celimar de la Caridad Sosa González, einfach hinreißend.

Der Großteil der Musik an diesem Abend – bis auf die gesampelten Streicher – sind das handgemachte Werk einer fünfköpfigen Band mit den zwei Gesangskünstlern Ryan Carty und Tania Foster. Sie bringen die von der Kompagnie versprühte Lebensfreude auch akustisch rüber und lassen den Funken Spaß auf den ganzen Saal überspringen. Anfangs spielt die Combo noch hinter einer Kunststoffwand. Zum begnadeten Solo von Mastermind Luis Palacios Galvez auf den Bongos tritt das gesamte „Orchester“ ins Rampenlicht und holt sich den donnernden Applaus ab.

Feurige Hommage an die Bewegung

Eine bewusst reduzierte Kulisse, untermalt vom dezent-farblichem Wechselspiel des professionellen Lichtdesigns, verleiht dieser feurigen Hommage an die Bewegung das gewisse Etwas. Die Kostüme für „Ballet Revolución“ stammen maßgeblich von dem Laufsteg-Trainer und Designer Jorge González. Seit 2012 entwirft er für die kubanische Tanzkompanie sexy, energiegeladene Outfits.

Die Wurzeln des Ensembles liegen im Gran Teatro de La Habana, dem Nationaltheater der äußerlich maroden Inselhauptstadt. Wer hier angenommen wird, lernt weniger Mathematik oder Schreiben. Vielmehr ist der Schultag bestimmt vom Tanzen in jeglicher Form. Auf dem Stundenplan stehen dort an erster Stelle Pas, Attitude und Jetté.

Kunst statt Politik

Die klassisch ausgebildeten Tänzerinnen und Tänzer überraschen in Mannheim immer wieder mit neuen Formationen. Akrobatische Sprünge sind Bestandteil der elektrisierenden Mixtur aus Ballett, lateinamerikanischen Tanzschritten und manchmal sogar witzigem Street Dance. Nicht zu vergessen die unzähligen waghalsigen, mehrfachen Drehungen um die eigene Körperachse und die kraftraubenden Lifts.

Mit fantastischer Leichtigkeit, ob beim Pas de deux oder in der Formation, gelingt der Compagnie nicht allein der Spagat zwischen anmutiger Klassik, Pop und Modern Dance. Die Einheit der Akteure lässt diese doch fremden Welten außerdem mit ihren ureigenen Schwingungen zu einem großen Ganzen verschmelzen. Übrigens: Eine direkte politische Botschaft an den US-Präsidenten, der angeblich Castros Reich annektieren will, verkneifen sich die Protagonisten. Sie präsentieren die kubanische Flagge auf einem ihrer Shirts. Und das sagt mehr als Worte.

Wechselnde Rollen und nackte Männerhaut

Den Akteuren haben der kubanische Choreograf Roclan Chaves und der Australier Aaron Cash keine festen Rollen zugewiesen. Ständig wechselt die Anordnung der Crew auf der Bühne. Zu „Take me to the Church“, Andrew Hoziers Hymne gegen Homophobie, tanzen drei Männer eng umschlungen und Frauen in Latzhosen küssen sich demonstrativ.

Wirklich lasziv wird es bei James Browns unvergänglicher Ballade „It’s a Man’s Man’s Man’s World“. Nackte Männerhaut zieht blank. Der Saal tobt. Als letzter Höhepunkt der zweistündigen Darbietung ist ein meisterhaftes Tanzsolo zu „Purple Rain“ von Prince, in dem auch Tania Foster noch einmal brillieren darf. Die Zugaben klingen wie ein Statement: „Dance, Dance, Dance“. Einen passenderen Schlussakkord kann es kaum geben.