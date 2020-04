Kontaktverbot – ein Wort, dessen Ausmaß man sich zu dem Zeitpunkt, als es erstmals ausgesprochen wird, noch gar nicht vorstellen konnte. Seit nahezu fünf Wochen können sich Großeltern und Enkel nicht berühren, nicht auf dem Sofa lümmelnd vorlesen, auf dem Spielplatz toben, Ball spielen. Kontaktsperre eben. Inzwischen haben in den Städten die Geschäfte wieder geöffnet, können Bücher, Schuhe, Kleider wieder vor Ort gekauft werden. Ein klein wenig Normalität in Corona-Zeiten. Normalität, von der Kinder und Großeltern derzeit nur träumen können.

„Bleibt, wo ihr seid!“

Unsere Familienkontaktsperre wird erlassen, bevor Angela Merkel die Bürger in ihrer Rede zur Nation beschwor: „Im Moment ist nur Abstand Ausdruck an Fürsorge.“ Bei uns liest sich das in der Familien-WhatsApp-Gruppe so: „Mit diesem Coronavirus ist echt nicht zu spaßen. Alle über 60-Jährigen sollten möglichst keine Kontakte haben. Also auch Ihr.“

Auf ein Veto unsererseits – wissen wir doch, wie notwendig die Betreuungshilfe jetzt wäre – wird der Ton unserer älteren Tochter, sie ist Ärztin im Krankenhaus, schärfer: „Auch wenn Ihr es nicht hören wollt: Ihr gehört zur Risikogruppe. Bleibt, wo Ihr seid. Vermeidet unnötige Kontakte. Und ich will zu Eurem Schutz keinen hier in Bonn sehen.“ Man fügt sich.

Es ist Ende März: die Kommunion von Felix Anfang Mai wird abgesagt. Der neunjährige Enkel ist traurig, hat er sich doch fast ein halbes Jahr auf diesen Tag vorbereitet. Nicht nur das. Keine Schule, dafür jeden Morgen zu Hause drei bis vier Stunden den Packen mit Aufgaben abarbeiten, den die Lehrerin verschickt hat. Kontrolle obliegt den Eltern. Kein Fußballtraining, kein Treffen mit Freunden. Seine Stimmungslage formuliert er in seiner Nachricht so: „Oma, hier ist Felix, wie geht es Dir? Mir gehts echt nicht gut, ich hoffe, dass es den Virus bald nicht mehr gibt sonst werde ich wahnsinnig ...“

Seine kleine fünfjährige Schwester Aurelia überkommt es am Abend im Bett. Sie schluchzt, und es braucht eine Weile, bis ihre Mutter erfährt, was los ist: „Ich sehe immer nur Euch. Ich möchte auch mal andere Menschen sehen.“ Wir leiden aus der Ferne mit.

Um die Stimmung auf beiden Seiten zu heben, skypen wir, erzählen uns lustige Geschichten, lassen uns zeigen und erklären, warum Felix in sein Hochbeet Radieschen ausgesät und seine Schwester Victoria ihr Beet lieber mit Blumen bepflanzt hat: „Du weißt doch: Ich mag kein essbares Grünzeug.“ Ein klein wenig Teilhabe am Leben 200 Kilometer entfernt.

Und wieder eine Absage, dieses Mal von der Tochter aus Hannover, auch sie Ärztin. Deren Sohn Ludwig wird drei Jahre alt, seine Geburtstagseinladung flattert ins Haus. Darauf handschriftlich vermerkt „Wegen Corona leider verschoben.“ Der Kleine kann das gar nicht verstehen. Keine Kita und jetzt auch noch keine Feier mit Freunden und Familie. „Warum?“ Geduldig versuchen Eltern und Großeltern ihm kindgerecht zu erklären, was sie selbst nicht so recht verstehen wollen. Doch er stellt die Frage immer wieder: „Warum?“ Der Geburtstagskuchen und die vielen Päckchen, die für ihn von der weit zerstreuten Familie angekommen sind, trösten nur ein wenig.

Endlich da!

Dann ist da noch seine Mutter, schwanger mit dem zweiten Kind. Wir machen uns Sorgen. Und wir wissen, dass wir dieses Neugeborene in den kommenden Wochen – vielleicht Monaten – nicht in den Arm nehmen können.

Eine Freundin, die vor zwei Wochen zum vierten Mal Oma wurde, hat für sich einen Weg gefunden, damit klar zu kommen. „Ich habe mir 56 Knäuel Wolle gekauft und stricke jeden Tag für meine Enkelkinder. So bin ich ihnen nahe“, erzählt sie am Telefon. Eine Beschäftigung, die nicht jedem liegt. Ihr WhatsApp-Profilbild hat sie verändert – statt ihres eigenen Konterfeis sind da jetzt vier Kindergesichter im Alter zwischen zwei Jahren und zwei Wochen zu erkennen.

Endlich – das Warten hat ein Ende. Florentine ist auf der Welt. Wir sind dankbar und glücklich, dass das kleine Mädchen und seine Mutter wohlauf sind. Gleichzeitig ist da ein Gefühl von Traurigkeit, die das Kontaktverbot trotz des freudigen Ereignisses hinterlässt.

