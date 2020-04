Unser Autor Michael Wilkening sitzt auf seiner Terrasse und kein Laut dringt vom Spielplatz zu ihm herüber. Er findet das sehr ernüchternd.

Gerade sitze ich wieder auf meiner Terrasse, um die frühlingshafte Sonne und die klare Luft zu genießen. Es ist wunderbar, wenn die Sonnenstrahlen die Haut erwärmen, ich kann die positive Energie förmlich spüren, die durch meinen Körper fließt. Er hat viele Monate darauf gewartet, als er von Pullovern, Jacken, Schals und Mützen vor der kalten Luft geschützt werden musste. Damit ist jetzt Schluss und das sorgt für ein wohliges Gefühl. Beinahe könnte ich vergessen, dass wir gerade in einer unruhigen, ungewöhnlichen, ja krisenhaften Zeit leben. Das Coronavirus ist hier auf der Terrasse beinahe vergessen, aber eben nur beinahe.

Wie wunderbar das Lachen ist

Ein paar Vögel zwitschern ihre Lieder, aber es ist doch ungewohnt still. Unweit der Terrasse liegt ein Spielplatz, der wegen einer Hecke zwar nicht einsehbar ist, dessen Laute aber fast ungefiltert bei mir ankommen. In normalen Zeiten. Seit ein paar Wochen kommt bei mit nichts mehr an, der Spielplatz ist gesperrt, es gilt wie überall das Kontaktverbot. Ich bemerke erst jetzt, wie wunderbar das Lachen, Schreien, ja selbst das Weinen der Kinder für meine Ohren war, das ich zwar meist nur unterbewusst wahrgenommen habe, das aber eine schlichte Schönheit hatte. Es gibt Menschen, die stören sich an dem mitunter anarchischen Geschrei von Kindern, ich habe es schon immer geliebt. Von einem Spielplatz dringt akustisch die Freude sowie die Unbeschwertheit nach außen, was in mir unweigerlich eine Form von Zufriedenheit auslöst.

Für mich ist der Spielplatz, was für andere die Kirchturmglocke in der Nachbarschaft ist. Mit der Zeit hört man ihn beziehungsweise sie kaum noch, weil sich das Ohr und der Kopf an das Geräusch gewöhnt haben. Aber die Geräusche sind da und beruhigen die Menschen. Jetzt gerade ändert sich das für mich, ich beginne, die Stille zu hören.

Stille ist nur toll als Gegenpol zum Lärm

Das ist sehr ernüchternd für mich, aber für alle, die den Lärm auf meinem Spielplatz verursacht haben, muss die Situation noch bedrückender sein. Kinder können nur noch mit ihren Geschwistern oder den Eltern spielen, die Spielplätze sind gesperrt. Hoffentlich überstehen sie das Kontaktverbot unbeschadet. Kinder warnen nicht davor, wenn sie sich allein fühlen, sie artikulieren ihre Probleme selten. Wir alle leiden unter den Einschränkungen, aber für die Kleinsten und Kleinen muss es schlimmer sein. Zunächst muss es wie Ferien gewirkt haben, aber es wurden daraus Ferien ohne Reise und ohne Freunde. Es wurden daraus Ferien ohne den Spielplatz vor meiner Terrasse. Das belastet alle, die den Spielplatz vermissen und das belastet mich, weil ich den Lärm vermisse. Ich möchte ihn wieder zurückhaben. Überall ist es stiller geworden. Wir alle lieben die Ruhe, können sie doch aber nur genießen, wenn wir den Lärm als Gegenpol dazu haben.

Ich freue mich schon sehr darauf, wenn es auf meiner Terrasse wieder lauter wird, wenn die Kinder unbeschwert miteinander spielen dürfen. Ich werde in den ersten Wochen genauer hinhören, wenn gelärmt wird, wenn geschrien, geschimpft und gelacht wird. Es wird für mich das Zeichen sein, dass wir diese schwere Zeit hinter uns gelassen haben.

