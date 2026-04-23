Der österreichische Autor Robert Menasse hat mit der EU sein Lebensthema gefunden. Doch auch die größte Liebe bereitet mitunter Schmerzen. Und sie kann töten.

Für seinen in Brüssel spielenden Roman „Die Hauptstadt“ ist Robert Menasse 2017 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet worden. Die EU, die Utopie eines freien und vereinten Europas, war auch Thema in „Die Erweiterung“ aus dem Jahr 2022 – wenn man so will, eine Art Fortsetzung der „Hauptstadt“. Auch seine jetzt erschienene Novelle „Die Lebensentscheidung“ spielt wieder in der Europäischen Kommission, wo der Endfünfziger Franz Fiala in der Generalkommission Umwelt arbeitet.

Er stamm aus kleinbürgerlichen Verhältnissen in Wien. Der Vater, ein kleiner Angestellter, starb sehr früh. Die Mutter, der große Fixpunkt seines Lebens, hat ihn, wie man so schön sagt, alleine durchgebracht. Doch noch viel mehr als das. Sie ermöglichte ihm ein Jura-Studium samt Promotion und damit auch die EU-Karriere in Brüssel.

Die verratenen Ideale

Doch damit soll jetzt Schluss sein. Fiala ist zutiefst enttäuscht. Während draußen die Bauern mit Traktoren und Güllefässern demonstrieren, trifft er seine Lebensentscheidung. Er schmeißt hin, frustriert, zermürbt von der realen Politik der Kommission, die ihre eigenen Ideale verrät, nur um es möglichst jedem recht zu machen. „Nein, er hatte seine Überzeugungen nicht verraten, sie wurden verraten von jenen, in deren Dienst er stand. Von diesen unbeliebten Elitebürokraten ...“

Er nutzt die Möglichkeit, vorzeitig pensioniert zu werden. Finanziell hat er ausgesorgt. Emotional fühlt er sich mit Nathalie glücklich. Warum nicht heiraten? Und da wäre noch die Mutter, fast 90, alleine in ihrer Wohnung in Wien lebend. Um sie kann er sich künftig viel mehr kümmern. Er kann reisen und leben. Glaubt er. Doch alles kommt ganz anders.

Das Todesurteil

Wochenlang plagen ihn heftige Bauchschmerzen. Ihn Wien endlich geht er zum Arzt. Die Diagnose ist ein Todesurteil: Bauchspeicheldrüsenkrebs. Niemandem erzählt er davon, nicht der Freundin, die ihn nach seinem Heiratsantrag ohnehin verlässt, schon gar nicht der Mutter. Nur Feli, seiner ältesten Freundin, vertraut er sich an. Und er verrät ihr auch seine zweite, seine eigentliche Lebensentscheidung: Er muss um jeden Preis seine bald 90 Jahre alt werdende Mutter überleben. Er darf ihr nicht den Schmerz zumuten, ihr einziges Kind sterben zu sehen.

Die Verbindung zur Mutter

Die beiden verbindet eine ganz besondere, fast schon symbiotische Beziehung. Natürlich wundert er sich über ihre immer weiter zunehmende Schrulligkeit und Verwirrtheit. Aber er liebt diese Frau. Vielleicht sogar ist es die einzige Frau seines Lebens, die er wirklich geliebt hat, und die es auch nicht zugelassen hätte, ihn an eine andere Frau zu verlieren. Obwohl sie sich jetzt, wo es doch zu spät ist, nichts sehnlicher wünscht als ein Enkelkind.

Verhandlungen mit dem Tod

Franz Fiala – den Namen der Hauptfigur und das Thema des Überlebenskampfes hat Menasse von Franz Werfels Erzählung „Der Tod des Kleinbürgers“ übernommen – will den Krebs zwar nicht besiegen, dazu ist er viel zu sehr Realist. Aber er will mit dem Tod über Zeit verhandeln. Und sei es auch nur um jene eine Minute, die er länger leben möchte als seine Mutter. Eine Chemotherapie lehnt er ab. Seine Mutter würde ja erkennen, dass er krank ist. Er erzählt ihr, er müsse nach Brüssel. Stattdessen lässt er sich „leerräumen“, wie er es nennt. Sieben Stunden dauert die Operation. Danach scheint es besser zu sein. Die Schmerzen sind vorübergehend verschwunden, nur um mit doppelter Wucht zurückzukommen. Erneut muss er ins Krankenhaus, erneut wird er operiert. Und er entlässt sich selbst, gegen den Rat der Ärzte. Die Mutter!

Das Ende rührt zu Tränen

Zu ihr schleppt er sich in die Wohnung hinauf. Und bricht zusammen. Nun kippt das Geschehen. Er hatte sie unterschätzt, hatte vergessen, wie eng sie miteinander verbunden sind. Sie hatte gespürt, was mit ihm passiert, und hatte sich im Krankenhaus Gewissheit verschafft. Sie weiß längst, dass er vor ihr sterben wird. Und sie leidet mit ihm, der fürchterliche Schmerzen hat. Die letzten Sätze dieser Novelle rühren fast zu Tränen. Sie erschüttern in ihrer Unerbittlichkeit. Kein Trost, nirgends: „Der Tod kommt in Wehen. Sie hält seine Hand, sagt: Du kannst jetzt gehen. Du hast es gut gemacht. Du kannst jetzt gehen.“ Und Franz Fiala geht den Weg, den wir alle einmal gehen müssen.

Lesezeichen

Robert Menasse: „Die Lebensentscheidung“, Novelle. 158 Seiten, 22 Euro, Suhrkamp Verlag, Berlin.

