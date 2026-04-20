Wie lassen sich Macht, Würde und Persönlichkeit in ein Bild fassen. Lea Singer entwickelt aus einer realen Begegnung ein kluges und vielschichtiges Gedankenspiel.

Zum 100. Geburtstag von Elizabeth II. am 21. April richtet sich der Blick noch einmal auf eine der meistporträtierten Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Ihr berühmtes Porträt, das der Maler Lucian Freud, Enkel des berühmten Denkers Sigmund Freud, Anfang der 2000er-Jahre von der Queen schuf ist der Ausgangspunkt für Lea Singers Roman. Das Werk sorgte bei seiner Veröffentlichung für Diskussionen, weil es so gar nicht den Erwartungen an ein repräsentatives Herrscherbild entsprach. Singer greift diesen historischen Moment auf und verdichtet ihn zu einem Roman, der weniger die äußeren Abläufe der Entstehung schildert als vielmehr die innere Dynamik zwischen Modell und Künstler auslotet.

Über anderthalb Jahre sitzt die Queen dem großen Porträtmaler in knapp 20 Sitzungen Modell. In einer Reihe konzentrierter, fast kammerspielartiger Szenen begegnen sich in Singers Roman dabei zwei Figuren, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Freud, der kompromisslose Beobachter, der seine Modelle mit unerbittlicher Genauigkeit erfasst, trifft auf eine Frau, deren öffentliches Bild über Jahrzehnte hinweg von Kontrolle, Disziplin und Ritual geprägt ist. Singer macht aus diesen Sitzungen ein Spannungsfeld zwischen Nähe und Distanz: Wer betrachtet hier eigentlich wen? Wer behält die Kontrolle – der Maler mit seinem Blick oder die Monarchin mit ihrer Rolle?

Annäherung in Pinselstrichen

Besonders eindrücklich ist, wie die Autorin die Sitzungen als psychologischen Prozess inszeniert. Jeder Pinselstrich wird zur Annäherung, jede Pause zum Statement. Dabei verzichtet Singer bewusst auf spektakuläre Wendungen. Stattdessen lebt der Roman von feinen Verschiebungen, von Blicken, kleinen Irritationen und gedanklichen Bewegungen. Das verleiht dem Text eine große Dichte, verlangt aber auch Aufmerksamkeit.

Zugleich ist „Eine Frage des Formats“ ein Roman über Kunst selbst. Immer wieder kreisen die Dialoge und inneren Monologe um die Frage, was ein Porträt leisten kann: Ist es Abbild oder Interpretation? Wahrheit oder Konstruktion? Und wie viel Subjektivität steckt im vermeintlich objektiven Blick? Diese kunsttheoretischen Überlegungen werden organisch in die Handlung eingebettet, ohne dass der Text je ins Dozierende abgleitet.

Der Maler und die Königin

Auch die Figur der Queen gewinnt dabei überraschende Konturen. Fernab der ikonischen Außenwirkung zeigt Singer eine Frau, die sich der Mechanismen ihrer Darstellung sehr wohl bewusst ist. Ihre Zurückhaltung wird hier nicht als bloße Distanz, sondern als Form der Selbstbehauptung lesbar. Freud wiederum erscheint nicht als genialischer Exzentriker, sondern als disziplinierter Arbeiter an der Wahrnehmung – getrieben von dem Anspruch, hinter die Oberfläche zu gelangen.

Stilistisch überzeugt der Roman durch Klarheit und Präzision. Singers Sprache ist ruhig, kontrolliert und von feiner Eleganz. Sie vertraut auf Andeutungen statt auf große Gesten und entwickelt daraus eine leise, aber nachhaltige Spannung. Gerade diese Zurückhaltung passt hervorragend zum Thema des Buches, das sich ja ebenfalls mit Reduktion, Verdichtung und dem „richtigen Maß“ beschäftigt.

„Eine Frage des Formats“ entfaltet seine Wirkung langsam, fast meditativ. Im Kontext des 100. Geburtstags der Queen ist der Roman weniger eine Hommage als eine Reflexion über Bild und Wirklichkeit, über Inszenierung und Authentizität. Lea Singer zeigt, dass selbst ein scheinbar statisches Porträt ein Ort intensiver Auseinandersetzung sein kann – zwischen Künstler und Modell, aber auch zwischen Oberfläche und Tiefe.

Lesezeichen

Lea Singer: „Eine Frage des Formats“; Piper; 158 Seiten; 24 Euro.