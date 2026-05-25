Amours divins! Mezzosopranistin Lea Desandre und Lautenist Thomas Dunford führen die Schwetzinger Festspiele zum triumphalen Finale – mit zwei Abenden über die Liebe.

Dass das Publikum nach einem Konzert mit Alter Musik ausflippt, erlebt man eher selten. Doch genau das ist jetzt bei den Schwetzinger Festspielen passiert. An zwei Abenden in Folge wurden Lea Desandre und Thomas Dunford gefeiert, als wären sie Jazz- oder Pop-Stars. Und das zu Recht. Denn was die französische Sängerin und der Lautenist boten, hatte sowohl inhaltlich als auch in der Performance Ausnahmecharakter.

Seit ein paar Jahren gehören Desandre und Dunford zur Speerspitze einer jungen, international beachteten Alte-Musik-Szene in Frankreich. Den ersten Teil des Festspielfinales gestalteten sie am 22. Mai zusammen mit ihrem Instrumentalensemble „Jupiter“ mit frühbarocken Kostbarkeiten von Monteverdi bis Kapsberger; als Ausblicke in die musikalische „Zukunft“ wurden drei Arien aus Händel-Opern eingestreut. Erlesenes, überwiegend unbekanntes französisches Repertoire aus drei Jahrhunderten, von Marc-Antoine Charpentier und Michel Lambert über Jacques Offenbach bis Françoise Hardy und Barbara, erklang am folgenden Abend, bei dem Desandre und Dunford, auch privat ein Paar, nur zu zweit auf der Bühne des Rokokotheaters standen: Stimme und Laute. Und natürlich gründet der Erfolg des Duos zunächst einmal auf diesem „Material“.

Liebesbrief als Miniaturdrama

Desandres Mezzo kann wunderbar zart und intim tönen, wie in Reynaldo Hahns Lied „À Chloris“, aber auch hochexpressiv, wenn die Sängerin in die tieferen Register wechselt, was zumal in den frühbarocken Gesängen des ersten Abends gefordert war. Zu dessen Höhepunkten gehörte Desandres fesselnde Interpretation von Claudio Monteverdis „Lettera amorosa“, einem rezitativischen Madrigal, das die Lektüre eines Liebesbriefs zum Miniaturdrama werden lässt. Noch erschütternder, noch eigenartiger: Tarquinio Merulas „Canzonetta spirituale“, in der Desandre in die Rolle der Gottesmutter schlüpfte, die von Visionen der Passion Jesu heimgesucht wird, während sie ihr Kind wiegt. Dunford seinerseits zupft die Theorbe mit der stupenden Virtuosität eines Fingerstyle-Gitarristen, versteht sich aber auch auf sehr introvertiertes, nachdenkliches Spiel, wenn er sich, zum Beispiel, Klavierstücke von Erik Satie anverwandelt.

Entgrenzung der Alten Musik

Zu diesen künstlerischen Qualitäten kommt, als zweiter wesentlicher Faktor, eine intelligente Dramaturgie. Ein steter Wechsel zwischen getragenem Pathos und energiegeladener „Follia“, Liebesraserei, bestimmte den italienischen Abend. Das französische Programm, das dem 2023 veröffentlichten Album „Idylle“ entsprach, schlug mehrfach Bögen vom barocken Schäferspiel am Hof des Sonnenkönigs über die französische Mélodie um 1900 zum modernen Chanson der 1960er-Jahre. Thomas Dunford moderierte beide Konzerte selbst, bereitete mit kurzen launigen Inhaltsangaben die jeweils kommenden Blöcke vor. Das machte nicht nur Entlegenes nahbar, sondern sorgte zusätzlich für eine lockere Atmosphäre, die an beiden Abenden in mehreren Zugaben gipfelte. Da wurden die Konzerte zu Singalongs ausgeweitet, zu Mitsingkonzerten, in denen Desandre und Dunford noch mehr Sympathiepunkte beim Publikum sammelten. Damit nicht genug, packte Dunford nach dem letzten Konzert im Foyer nochmals die Theorbe aus und sang für alle, die noch da waren, Leonard Cohens „Hallelujah“. Seine Partnerin hielt das Mikro und stimmte in den Refrain mit ein. Schöner hätten diese Festspiele nicht enden können.