Vor 500 Jahren kämpften Bauern gerade auch im Südwesten gegen ihre Unterdrückung durch den Adel und den Klerus. An diesen Freiheitskampf erinnert die Große Landesausstellung in Baden-Württemberg. Im Landesmuseum in Stuttgart wird unter dem Titel „Protest!“ aber auch der Bogen zur Gegenwart geschlagen.

Arne Braun lässt den Knüppel sinken. Gerade hat der baden-württembergische Kulturstaatssekretär beim Pressetermin im Stuttgarter