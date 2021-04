Lange stand sie im Schatten ihres Mannes. Dabei konnte Sophie Taeuber-Arp einfach alles, ob Malerei, Collage, Relief, Architektur, Möbel, textile Arbeiten, Theater oder Ausdruckstanz. Das Kunstmuseum Basel widmet der Pionierin der Abstraktion jetzt eine große Retrospektive, Titel: „Gelebte Abstraktion“.

Sophie Taeuber-Arp muss man nicht mehr entdecken. Schon gar nicht in der Schweiz. Dort gehört sie mit Meret Oppenheim zu den großen Künstlerinnen des Landes. Als einzige Frau schaffte sie es auf eine 1995 ausgegebene 50-Franken-Note. Auf der Rückseite allerdings sah man ihr Porträt von Jean Arp. Einen hutständerartigen Eierkopf auf einem Stiel, mit aufgemalten Augen. Und das war das Problem. Lange galt das Multitalent als Anhängsel ihres viel berühmteren Mannes. In der noch bis 16. Mai parallel laufenden Ausstellung „Rodin-Arp“ in der Fondation Beyeler wird gezeigt, wie sich der Dada-Protagonist am Übervater aller Bildhauer abarbeitet. Selbstverständlich auf Augenhöhe.

Sie Hausfrau? Ein Witz

Arp hieß Hochkunst. Und Sophie, die er bewundernd-herablassend eine „fleißige Träumerin“ nannte? Ihre kunsthandwerklichen Arbeiten schätzte er so wenig, dass sie in seinem kurz nach Sophies Unfalltod mehr schlecht als recht erstellten Werkkatalog erst gar nicht vorkommen. Sophie Taeuber-Arp starb 1943, mit 53 Jahren, in der Nacht zum 13. Januar an einer Kohlenmonoxidvergiftung durch einen falsch gehandhabten Ofen in Max Bills Haus in Zürich-Höngg. Dass die Künstlerin im Zürcher Totenregister als Hausfrau gelistet ist, gehört zu jenen Witzen, auf die einer erst mal kommen muss.

Sophie Taeubers Karriere beginnt und endet in Zürich. 1914 ist sie dort. Bei Rudolf von Laban und Mary Wigman lernt sie den Ausdruckstanz. Im Cabaret Voltaire bringen die von der europäischen Kunstszene abgeschnittenen Dadaisten den charmantesten Unsinn zum Blühen. Und Sophie Taeuber ist mitten drin. Nachts tanzt sie dort in selbst entworfenen Kostümen und Masken Bilder, mal ist sie der Goldfisch, mal schlicht „der Böse“. Tags unterrichtet sie an der Kunstgewerbeschule. Auf Jahre sichert ihre Lehrtätigkeit den Unterhalt des Ehepaares Arp. Sophie, nun Taeuber-Arp, wird als zurückhaltend und schweigsam beschrieben. Von Max Bill, dem Freund und Schüler wissen wir, dass ohne sie in dieser Ehe nichts ging. Dass er künstlerisch und finanziell mehr von ihr profitierte als sie von ihm, scheint gesichert.

Grundkurs in Beharrlichkeit

Schnee von vorgestern. Was heute an Sophie Taeuber-Arp vor allem anderen fasziniert, ist die souveräne Missachtung der angeblich festgezurrten Grenzen zwischen freier und angewandter Kunst, die letztere hielt die in Deutschland und eben auch Zürich ausgebildete Kunsthandwerkerin sowieso für „lebendiger“. Die Ausstellung im Neubau des Kunstmuseums zeichnet mit 250 Werken auf 900 Quadratmetern in neun Sälen von der Zürcher Zeit ausgehend diese konsequente Haltung in akribischer Ordnung nach.

„Gelebte Abstraktion“ ist ein Grundkurs in künstlerischer Strategie und Beharrlichkeit. Mehr noch: Man verlässt das Museum zufrieden, erfrischt und leichten Herzens. Das hat nicht nur mit den raffiniert-einfach gedrechselten Marionetten zu tun, die Sophie Taeuber-Arp 1918 in Zürich für eine leider erfolglose Produktion von Carlo Gozzis Märchenspiel „König Hirsch“ schuf.

Staunend nimmt der Besucher zur Kenntnis, dass mit geometrischen Formen bestickte Perlenbeutel und konstruktivistisch dekorierte Kissenhüllen gleichwertige Mitspieler im großen Kunstkonzert sein können. Immer geht es um einfache geometrische und stereometrische Formen, um Kreis, Rechteck, Würfel oder Zylinder. Ergänzend kommen Linien dazu, erst Statik, dann Bewegung.

Dada-Kopf für eine Million

Die methodische Klarheit, mit der Sophie Taeuber-Arp Kreise und Halbkreise auf der Bildfläche zu farblich austarierten und in sich stimmigen Kompositionen fügt oder Holzklötzchen zu an kindliche Steckbretter erinnernde Reliefs ordnet, muss keinen Vergleich mit den besten Leistungen der europäischen Moderne scheuen. Ihre mit subtiler Ironie imprägnierten Dada-Köpfe entwickeln sich mit den Jahren zum Renner. 2003 gab das Centre Pompidou für einen dieser bemalten Holzdinger eine satte Million Euro aus.

Die euphemistische Einordnung der zwischen 1926 und 1928 unter Beteiligung von Hans Arp und Theo van Doesburg (der seinen Beitrag schwer überschätzte) entworfenen Innenausstattung der Straßburger „Aubette“ als „Sixtina des Konstruktivismus“ mag übertrieben sein, leuchtet beim Besuch der restaurierten Räume im einstigen Vergnügungstempels an der Place Kléber aber selbst Zweiflern ein. Allein der Zusammenklang der Farben, Weiß, Grau und Schwarz, dazu die Grundfarben Gelb, Rot und Blau ist von einer so selbstverständlichen Raffinesse, dass nur noch Bewunderung bleibt. Der Großauftrag machte das Künstlerpaar erst richtig berühmt. Mit dem Straßburger Honorar konnten sie sich das heute zur Arp-Stiftung gehörende Atelier- und Wohnhaus in Clamart bei Paris finanzieren – Architektur, Innenausstattung und Gartengestaltung natürlich Sophie Taeuber-Arp.

Weltruhm wahrscheinlich

Dort erlebt das in Kunstkreisen bestens vernetzte Künstlerpaar bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs seine vielleicht wichtigsten Jahre. So stolpert man Raum für Raum von einer Sensation in die andere. Die fein justierte Ausstellung wird anschließend in die Londoner Tate Modern weiterreisen und die Tournee im Museum of Modern Art in New York krönen. Womit Weltruhm und -geltung der Sophie Taeuber-Arp wohl endgültig zementiert wären – wie man in Basel in vollmundiger Bescheidenheit meint. Aber am Ende könnte es sogar stimmen.

Die Ausstellung