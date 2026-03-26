Wer durch die Ausstellung „La vie moderne: Grafiken von Manet bis Picasso“ flaniert, kann viele andere Flaneure entdecken – auf Zeichnungen und Lithografien.

Müsste man aus dem reichen Bestand der Mannheimer Kunsthalle ein einziges Werk herausnehmen, für das dieses Museum in ganz Deutschland und über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist, so ist es „Die Erschießung Kaiser Maximilians von Mexiko“ des französischen Malers und Wegbereiter der Kunst der Moderne, Édouard Manet. Dieses berühmte, 1868/69 geschaffene Gemälde kam schon 1910 in den Besitz der erst drei Jahre zuvor eröffneten Kunsthalle; der Gründungsdirektor Fritz Wichert hatte es erworben. Es sei „visionär“ gewesen, gleich Franzosen zu sammeln, sagt die heutige stellvertretende Direktorin der Kunsthalle, Luisa Heese. Eine ein Jahr vor dem Gemälde entstandene Lithografie hat Wichert ebenfalls angekauft – sie diente als ein Grundstock für die Graphische Sammlung. In der neuen Ausstellung wird sie gezeigt. Neben vielen anderen Werken (ohne eine einzige Leihgabe), von denen viele zuvor noch nie zu sehen gewesen sind und die meisten lange nicht.

Die direkte Übertragung der Gedanken auf Papier

Zu den Lithografien, Zeichnungen und Radierungen aus der Graphischen Sammlung gebe es zwar immer wieder auch Gemälde, sagt Ursula Drahoss, Leiterin eben jener Sammlung und Kuratorin der Ausstellung. Es seien auch Vorstudien dabei, aber auch sehr viele fertige Werke. „Die Grafik war immer ein eigenes und eigenständiges Medium“, sagt sie, „und stand gleichberechtigt neben dem Gemälde.“ Anders als beim großen gemalten Kunstwerk gebe es hier „eine direkte Übertragung von Gedanken auf Papier – alles, was der Künstler dafür brauchte, waren seine Hand und ein Stift“. In welcher Auflage die Grafiken erschienen, sei höchst unterschiedlich gewesen und heute nicht immer bekannt. Die bei einem zu Geld gekommenen, kunstaffinen Bürgertum sehr beliebten Blätter seien aber „keine Massenware“ gewesen.

„La vie moderne“, der Titel der Werke von 1850 bis 1918 umfassenden Ausstellung, bezieht sich auf den Namen einer Pariser Literatur- und Kunstzeitschrift, die, wenngleich sie nur vier Jahre lang existierte (von 1879 bis 1883), viele bedeutende Schriftsteller und Künstler als Autoren und Illustratoren beschäftigte. Neben den Redaktionsräumen gab es eine angeschlossene Galerie, in der Auguste Renoir und Claude Monet ihre ersten Einzelausstellungen hatten, und auch Édouard Manet zeigte hier im Jahr 1880 seine Werke.

Licht und Schatten des urbanen Lebens

Die Mannheimer Ausstellung nimmt „das moderne Leben“ wörtlich und zeigt den urbanen Alltag mit seinen Licht- und Schattenseiten. Die hellen Seiten: die Pariser Boulevards, das großstädtische Leben mit Cafés, Theater und Unterhaltung, der aufregende Alltag. Und die dunklen: die Arbeiterfrage, die sozialen Spannungen und politischen Konflikte, Proteste und Streiks.

Die Ausstellung ist in Zusammenarbeit mit Studierenden des Instituts für Europäische Kunstgeschichte der Universität Heidelberg entstanden, bei einer Lehrveranstaltung, die auch mehrere Besuche im Depot der Kunsthalle umfasste. Und die gemeinsame Arbeit an einer Publikation. In diesem kleinen, aber sehr schönen begleitenden Katalog erinnert Kuratorin Ursula Drahoss an den 1863 erschienenen Essay „Der Maler des modernen Lebens“ von Charles Baudelaire, der den Begriff der Modernität prägte: „eine bewusste Hinwendung zur Gegenwart, in der das Schöne untrennbar mit dem urbanen Leben verbunden ist und sich nicht ohne das Flüchtige, das Zufällige und das Vorübergehende erfassen lässt“.

Montmartre, Pferderennbahn, Eiffelturm

Der Prototyp des modernen Malers und Flaneurs par excellence war für Baudelaire der Künstler Constantin Guys. Zwei zarte Sepiazeichnungen des Niederländers (1802-1892) eröffnen die Ausstellung. Ihnen folgen Blätter von Jean-Francois Millet, Émile Bernard, Paul Gauguin, Henri Matisse, Pierre Bonnard, Marc Chagall, Maurice Denis und vielen anderen. Natürlich ist auch Henri de Toulouse-Lautrec vertreten. Sein Werbeplakat „Divan Japonais“ ist genau das, was man, Stichwort Montmartre, erwartet, wenn man den Namen Toulouse-Lautrec hört. Ausstellung und Wandtext aber fordern auf, genauer hinzusehen: auf die Tänzerin Jane Avril und die Sängerin Yvette Guilbert, die an ihren schwarzen Handschuhen zu erkennen ist. Mit anderen Worten: auf die Frauen, die in der französischen Avantgarde, gelinde gesagt, unterrepräsentiert waren.

Wir begleiten Paul Signac auf seiner Stadtflucht nach Saint-Tropez, sind mit Manet auf der Pferderennbahn und mit Robert Delaunay am Eiffelturm. Und als mit Picasso (hier in seiner Präsuperstarphase zu bewundern) die Moderne gerade richtig begonnen hat, ist die schöne Ausstellung im Jugendstilbau der Kunsthalle leider auch schon wieder zu Ende.

Die Ausstellung

„La vie moderne: Grafiken von Manet bis Picasso“, bis 5. Juli in der Kunsthalle Mannheim.

