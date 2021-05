Auschwitz ist seit Januar 1945 befreit, da fahren immer noch Transporte in andere Konzentrationslager, zum Beispiel nach Theresienstadt. In der Pfalz trifft es knapp zwei Wochen vor dem Einmarsch der Amerikaner im März über 40 Menschen, die diesem Schicksal zuvor entronnen sind. Ein Blick in die Hölle, bevor sie Ende Juni 1945 zurückkehren..

Nur wenig mehr als 75 Jahre ist es her, dass Überlebende des Konzentrationslagers Theresienstadt in ihre pfälzische Heimat zurückkehrten. „Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich diese Zeit überlebe. Das Leben wurde mir wieder neu geschenkt“, sagte mir vor einigen Jahren Liselotte Böhm in Andover, Massachusetts, wohin sie in den 1950er Jahre ausgewandert war. Ende des vergangenen Jahres ist sie dort hochbetagt verstorben.

Als „Halbjüdin“ wurde die damals 21-Jährige noch am 8. März 1945, zwei Wochen vor dem Einmarsch der amerikanischen Truppen in die Pfalz, von SS-Männern in Erfenbach bei Kaiserslautern abgeholt. Auch die 20-jährige Ruth Silberberg hatte einen christlichen Vater und eine jüdische Mutter. Mit ihrer Mutter Frieda Groll wurde sie, zusammen mit fünf anderen Jüdinnen und Juden aus Ludwigshafen und 38 weiteren Personen aus der Saarpfalz, nach Theresienstadt deportiert.

Schutzlose Witwe

Eine Zeit lang schienen die meisten der in „privilegierter Mischehe“ lebenden Jüdinnen und Juden geschützt zu sein. Das hoffte auch Frieda Groll, die mit dem Wagnermeister Konrad Groll verheiratet war, einem gläubigen Katholiken. Auch Frieda Groll war 1934 im Ludwigshafener Stadtteil Friesenheim zum Katholizismus konvertiert, wie Anneliese Sahin, die ihre Biografie recherchiert hat, feststellen konnte. Konrad Groll starb im Sommer 1943 in Ludwigshafen jedoch an den Folgen eines Unfalls. Frieda Groll und ihre Tochter waren nun schutzlos und lebten in ständiger Angst, deportiert zu werden.

Berechtigte Angst, wie sich bald erweisen sollte. 1944 wurde der Druck der Geheimen Staatspolizei auf die noch in bestehenden „Mischehen“ lebenden Juden erhöht. Seit Beginn des Jahres 1944 wurden zunehmend jüdische „Mischehepartner“ nach Theresienstadt deportiert, „soweit diese nach Scheidung der Ehe oder nach dem Tod des Ehegatten schutzlos geworden waren,“ schreiben Alfred Gottwaldt und Diana Schulle in ihrem Buch über Judendeportationen aus dem Deutschen Reich.

Zwischenstation Neustadt

Ein Erlass des Reichssicherheitshauptamtes vom 19. Januar 1945 verfügte, dass „alle in Mischehen lebenden arbeitsfähigen Juden in Sammeltransporten dem Altersgetto Theresienstadt zu geschlossenem Arbeitseinsatz zu überstellen“ seien. Zwischen dem 26. Januar und dem 16. März 1945 trafen daraufhin neun Transporte mit insgesamt 3654 Personen in Theresienstadt ein. Darunter war auch der am 14. März 1945 dort angekommene Transport von 45 Menschen aus der Pfalz und dem Saarland, darunter auch die sogenannten Halbjuden.

Unter den Deportierten war auch der Journalist Fritz Lehmann aus Kaiserslautern. Er hatte sich 1944 einige Zeit bei einem guten Freund, dem Neustadter Verleger Herbert Meininger, versteckt gehalten. Kurz vor Weihnachten kehrte er aus Heimweh zu seiner Frau und seinem Sohn nach Kaiserslautern zurück. SS-Männer nahmen ihn sowie die Frauen Ida Mohr und Clementine Finkeisen am 8. März 1945 in Kaiserslautern fest und brachten sie mit zwei weiteren Frauen in einen dunklen Raum der Kaiserslauterer Polizeidirektion. Hier mussten die fünf Personen, ein Mann und vier Frauen, „zwei lange Tage und zwei endlose Nächte“ verbringen. „Eine einzige Schlafgelegenheit, ein gemeinsames Klosett innerhalb der Zelle, ein mehr als karges Essen, keine Waschgelegenheit, kein Licht – ein Stückchen Hitlerparadies“, wie Fritz Lehmann später schrieb.

Auf einem offenen Lastwagen ging es dann „weiter ins Ungewisse“. Mit dabei aus Landstuhl Georgette Belz und Irma Schohl, aus Kusel Pauline Sommer und Gertrud Keller, eine Mutter von sechs Kindern. In Wörsbach hatten die Nazis Alfred Karl Brück und Karoline Schlaufmann aufgespürt, die von Kaiserslautern dorthin gezogen waren, in Erfenbach die 19-jährige Liselotte Böhm, die Tochter von Alfred Böhm, des Direktors der Spinnerei Lampertsmühle und seiner jüdischen Frau Frieda, geb. Hanau.

Sie alle wurden zunächst in das Neustadter Gestapo-Gefängnis gebracht. Dort kamen hinzu: Ernestine Vogler aus Neustadt, Rosalie Willinger und ihre Tochter Elisabeth aus Ingenheim, Rosa Hüther aus Heßheim, Amalie Laubner aus Grünstadt, Hedwig Jotter und Rosa Steiner aus Frankenthal, Emil Reimann aus Biedesheim, Elise Usner aus Kirchheimbolanden, Selma Jilek aus Winnweiler, Friedrich Schwarz aus Landau, Jakob Michel aus Edesheim, Paula Haas aus Freinsheim.

Die Jüngste ist gerade 14

Aus Ludwigshafen, neben Frieda Groll und Ruth Silberberg: Alma Höcker, Irma Külbs, Gustavine Reichert und Käthe Steinhardt. Fünf Personen kamen aus Pirmasens: Pauline Liedl, Ludwig Rheinheimer, Paul Georg Schuster, Trude Dreifus und ihre 14-jährige Schwester Gisela. Sie war die jüngste des Transports. Ein Mann und acht Frauen wurden aus den saarländischen Orten Neunkirchen, Merchweiler, Wiebelskirchen, Tholey, Hühnerfeld und Oberthal nach Neustadt gebracht.

Weiche Matratzen für die SS

„Im Hofe“, schreibt Fritz Lehmann, „stehen die Herrenmenschen der SS, uns würdig zu empfangen ... Unter den SS-Leuten erkenne ich die „Führer-Persönlichkeit“, den Neustadter Edgar Müller, der sich herbeiläßt, mich ins Gespräch zu ziehen … Um 7 Uhr abends wirft man uns in die Keller des Gestapo-Gebäudes in der Luitpoldstraße, Räume, die für acht Frauen vorgesehen sind, und in die man nun 50 hungrige, verhärmte, schicksalsergebene Männer und Frauen preßt. In den anderen Zellen sitzen und stehen die bereits vorher eingetroffenen Opfer aus dem Saargebiet. Bis 2 Uhr nachts dauert der Aufenthalt im völlig dunkelen Gelaß, das voller Ungeziefer ist, so daß an ein Schlafen trotz furchtbarer Übermüdung nicht zu denken ist. Aus den Zellen gegenüber ertönen verzweifelte Schreie: Man versucht, ausländische Arbeiter, die eben eingeliefert werden, durch Tritte, Schläge mit Stöcken und Gummiknüppeln zur Ruhe zu bringen. Um 2 Uhr früh fort in Omnibussen zum Bahnhof. Drei SS-Wachen für jeden Wagen, die Maschinenpistole im Anschlag, überwachen das Verladen. Fast die Hälfte unseres Waggons ist den Herren der SS vorbehalten, die auf weichen Matratzen, gegen die Kälte mit warmen Decken geschützt, bei uns Platz nehmen. Ihr Führer, ein gewisser Wild, gebärdet sich als Unschuldslamm, malt uns unsere nächste Zukunft in leuchtenden Farben, erzählt, daß nach überstandenen Arbeitsdienst die Rückkehr in die Heimat winke … Vier Tage und vier Nächte unterwegs … Frauen weinen, Männer bleiben stumm, das Heimweh frißt an den Herzen. Hunderte von Kilometern getrennt, sitzen die daheimgebliebenen Kinder. Ein-, Zwei- und Dreijährige, die nun die Mutter entbehren müssen. Fremden Menschen überlassen, sehnsuchtskrank und in banger Ungewißheit, ob ihnen je ein Wiedersehen beschert sein würde, verleben sie ruhelos Tage und Nächte.“

Von unterwegs sandte Fritz Lehmann Briefe und Karten an seine Frau und an seinen Sohn Ernst. Aus Lauda schrieb er am 12. März: „In Gedanken zu jeder Stunde bei Euch. Bleibt die Alten wie bisher. Hart, tapfer und fest. Unsere Reise geht noch ein paar Tage. Grüßt mir die lieben Freunde herzlich. Herzinnige Grüße u. Küsse, Euer Vater.“

Fleckentyphus zum Schluss

In Theresienstadt angekommen, wurde den Deportierten ein großer Teil ihrer Wäsche, Kleidung und Decken, sowie alles, was sie an Geld und Schmuck mit sich trugen, abgenommen. „Dreißig bis vierzig Männer und Frauen, diesmal getrennt, beziehen Räume, die man unter normalen Verhältnissen höchstens mit zehn Menschen belegt hätte. Die Ungezieferplage nimmt überhand. Hundert schlaflose Nächte kriechen heran. Der Hunger wühlt ... Immer den Tod vor Augen zählt man die Stunden der Inhaftierung. Spärlich dringen die Nachrichten vom Siegeszug der Alliierten an unser Ohr. Tschechische Gendarmen mit einem Herz in der Brust trösten uns. Längst ist die Heimat frei, indessen das Heer der Verdammten in der Versklavung weiterbangt, hungert und stirbt ... Und dann kommt die Nacht vom 8. auf 9. Mai die Befreiungsstunde...“

Mit dem Einmarsch der russischen Truppen begann eine neue Zeit, die Gefangenen erhielten gutes Essen. „Man war wieder Mensch unter Menschen“, schreibt Fritz Lehmann. Doch wegen des grassierenden Flecktyphus „musste über das ganze Lager Quarantäne verhängt werden“. Erst Mitte Juni 1945 durften die Überlebenden Theresienstadt verlassen. Ende Juni 1945 konnte Fritz Lehmann im kriegszerstörten Kaiserslautern Frau und Sohn in die Arme schließen. Auch Liselotte Böhm, Frieda Groll und ihre Tochter, wie ihre anderen Leidensgenossen aus der Pfalz, kehrten wieder in ihre Heimat zurück.

Nachdem sich Fritz Lehmann von den schweren Wochen in Theresienstadt einigermaßen erholt hatte, übernahm er zunächst kleine journalistische Arbeiten. Er wurde Mitarbeiter der „Pfälzischen Volkszeitung“ und der neugegründeten „Rheinpfalz“. Am 1. Oktober 1945 wurde er zum Leiter des Nachrichten- und Presseamtes beim Oberregierungspräsidium Hessen-Pfalz in Neustadt ernannt. Unmittelbar nach seiner Entlassung schrieb er seine Eindrücke von der Deportation und der Inhaftierung nieder. Fritz Lehmann starb am 17. Dezember 1945, zwei Tage nach einem schweren Verkehrsunfall. Seine Erinnerungen erschienen posthum in der Weihnachtsausgabe 1945 der „Pfälzischen Volkszeitung“ unter dem Titel „Der Weg, den ich ging. Gestapozellen – Viehwagen – Konzentrationslager“. Es ist ein bewegendes Dokument des Leids, das ein verbrecherisches Regime Menschen zugefügt hat.

