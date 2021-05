Das war knapp: Kurz vor dem zweiten Lockdown konnte das Pfalztheater in Kaiserslautern mit Mozarts „La Clemenza di Tito“ seine erste Opernpremiere dieser Spielzeit präsentieren. In diesem Monat bleibt das Haus in Kaiserslautern wie alle Theater in Deutschland geschlossen. Die Hoffnung heißt Dezember, doch der bange Blick gilt den explodierenden Infektionszahlen.

Es herrschte eine irgendwie merkwürdige Stimmung am Samstagabend im Pfalztheater. Zwar war manches so, wie man es aus der Zeit vor Corona kennt. Das Stück, Mozarts späte Opera seria, wurde quasi ungekürzt und mit Pause gespielt, im weit nach oben gefahrenen Graben saß ein aus über 30 Musikerinnen und Musikern bestehendes ausgewachsenes Mozartorchester, und wer wollte, konnte in der Pause ein Glas Wein oder Sekt genießen, denn die Theatergastronomie hatte geöffnet.

Der Intendant inszeniert selbst

Aber natürlich war Corona allgegenwärtig, nicht nur dank der Masken und Desinfektionsstationen, auch der nur mit knapp 200 Besuchern gefüllte Saal sprach eine deutliche Sprache, die uns daran erinnerte, dass dieser Winter noch lang und dunkel werden könnte. Zumindest für einen Monat ohne Kultur. Es wird kalt werden um uns. Und so sprach denn Pfalztheater-Intendant Urs Häberli, der zusammen mit seinem Team bestehend aus Thomas Dörfler (Bühne) und Marcel Zaba (Kostüme) für die Inszenierung verantwortlich war, beim Schlussapplaus auch von dem großen Glück, das er empfinde, weil diese Premiere stattfinden konnte. Aber auch von der „Träne im Auge“, weil die Enttäuschung groß sei, im November erneut nicht spielen zu können. Da geht es ihm wohl nicht anders als jedem anderen Intendanten in diesem Land.

Mozarts 1791 in Prag uraufgeführte Oper „La Clemenza di Tito“ nach einem auf Pietro Metastasio zurückgehenden Text, ist ein leicht sperriges Werk. Diese Huldigungsoper auf den Kaiser Leopold II., welche die Milde und Großherzigkeit des römischen Herrschers Titus Vespasian feiert, wirkt irgendwie eingeklemmt zwischen den Da-Ponte-Opern und der „Zauberflöte“. Dabei hatte Mozart das starre Korsett der Opera seria doch mit den drei Opern auf Textbücher von Lorenzo da Ponte längst aufgebrochen, hatte Menschen, wie Du und Ich auf die Bühne gebracht, die lieben, begehren, betrügen, verzweifeln und sich wieder versöhnen, vielleicht nirgends schöner als im „Figaro“. Und dann zeigt er uns mit diesem Titus einen Herrscher, der einfach viel zu gut ist, um wahrhaftig zu wirken. Eine Opernfigur, eigentlich so gar nicht nach Mozarts Geschmack. Als Vorbild für die real existierenden Kaiser und Könige der Mozart-Zeit diente dieser Titus eher schlecht als recht.

Titus lächelt alles weg

Da steht jemand an der Spitze des damals mächtigsten Reiches der Welt, in dem es durchaus an der Tagesordnung war, dass man sich auch schon mal mit Gewalt den Zugriff auf den kaiserlichen Lorbeer verschaffte, und dieser Titus muss im Laufe der Opernhandlung erleben, wie er quasi von allen aus seinem Umfeld betrogen wird. Man will ihn ermorden, aus Rache oder aus Leidenschaft, faselt dann aber noch, nachdem man überführt worden ist, von dem großen Herzen des Kaisers, das man ihm gerade noch mit einem Dolch durchstoßen wollte. Doch dieser Titus lächelt einfach alles weg, vergibt jedem und allen, egal, was heimtückisch geplant war.

Diese Gnade und Großherzigkeit jedenfalls sind – einmal ganz davon abgesehen, dass es sich um Herrschaftsinstrumente des Absolutismus handelt – über- und unmenschlich. Sie sind auch eine ständige Überforderung der Mitmenschen dieses Kaisers, die von seiner allumfassenden Freundlichkeit schier erdrückt werden. Vielleicht ist das ja die eigentliche Motivation für den Mordanschlag des Freundes Sextus, nicht die Rache der Vitellia, in die er unsterblich verliebt ist und deshalb in ihren Händen zum Mordwerkzeug wird. Dieser gute Mensch, dieser Kaiser Titus ist eine Zumutung für uns Normale, die wir zu so viel Verzeihungsbereitschaft nicht in der Lage sind. Man kann schon verstehen, dass man so einen irgendwie loswerden will.

Marie Seidlers großer Moment

Diese Einsicht reift wohl auch in dem von Daniel Kim verkörperten Titus der Kaiserslauterer Inszenierung. Die sehr flexible Bühne von Thomas Dörfler zeigt das Forum Romanum auf Schwarz-Weiß-Fotografien, die auf verschiebbare Wände geworfen werden. Diese bilden oft eine Art Guckkastenbühne, können sich aber auch zu klaustrophobisch wirkenden Räumen verengen, denen die Personen ausgeliefert sind.

So auch in der zentralen Szene der Oper: Titus möchte von seinem Freund Sextus erfahren, wieso dieser einen Anschlag auf ihn verübt hat. Sextus – verkörpert von Marie Seidler – verschweigt den wahren Grund, nämlich seine Liebe zu Vitellia, die ihn dazu angestiftet hat. Titus spürt, dass er auch seinen engsten Freund nicht mehr erreichen kann. Seine ins Übermenschliche ausgewachsene Großherzigkeit hat ihn auf immer von Sextus geschieden. Konsequent tötet sich dieser Übermensch im Schlussbild der Kaiserslauterer Inszenierung selbst.

Nun ist erstmal wieder Pause

Daniel Kim gestaltet die nicht immer sehr sängerfreundlich geschriebene Titus-Partie musikalisch sehr überzeugend. Die Spitzentöne sind kein Problem für ihn, seine Stimme bleibt aber auch in den Koloraturen immer sehr geschmeidig, wirkt nie wuchtig. Marie Seidler hat bei ihrer „Parto“-Arie zusammen mit der Bassettklarinettistin des Pfalztheaterorchesters den vielleicht musikalisch berührendsten Augenblick des Abends. Bei der sehr präsenten Inga Kalna als Vitellia störte allenfalls die eine oder andere Schärfe in der Höhe. Monika Hügel als Servilia, Rosario Chávez als Annius und Bartolomeo Stasch als Publio vervollständigten das Ensemble.

Und da wäre schließlich noch – neben dem von Gerhard Polifka vorbereiteten Chor – das Orchester des Pfalztheaters. Nicht in ganzer Stärke, aber doch so groß, dass man Mozart bedenkenlos so spielen kann. Er hatte zu Lebzeiten auch nicht mehr Musiker zur Verfügung. Generalmusikdirektor Daniele Squeo, der die Saison eigentlich mit Wagners „Tannhäuser“ eröffnen wollte, hat einen sehr unmittelbaren, unverstellten, sehr direkten Zugriff auf die Mozart-Partitur. Das wirkt stets hochkonzentriert und fordernd, aber eben auch spannungsgeladen und mit viel Rücksicht auf die Sänger. Und das klein besetzte Orchester genießt sichtbar die Rückkehr in den Graben. Nun aber ist erst mal wieder Pause.

Termine