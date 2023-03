Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am 31. Oktober ist es endlich so weit: Das Pfalztheater in Kaiserslautern präsentiert mit Mozarts „La Clemenza di Tito“ seine erste Opernproduktion in dieser merkwürdigen Corona-Saison. Deutlich später als üblich. Im Gespräch erklären Intendant Urs Häberli und Generalmusikdirektor Daniele Squeo, warum das kein Nachteil sein muss.

Die Zeiten sind alles andere als einfach, für uns alle. Aber man muss kein Lobbyist sein, um zu behaupten: Die Kulturszene trifft dieses Virus, das einfach nicht verschwinden