Eine Antwort auf Grünewald: Das Unterlinden-Museum in Colmar zeigt Landschaften, Porträts und Selbstporträts des franko-chinesischen Künstlers Yan Pei-Ming. Am 1. April eröffnet, um geschlossen zu bleiben, ist die Ausstellung nun ab 19. Mai mit Corona-bedingten Einschränkungen zu besichtigen.

Gemälde von Yan Pei-Ming hängen in Frankreich in wichtigen Museen wie dem Centre Pompidou in Paris. Der bei weitem größte Teil der gut 60 Werke aus mehr als vier Jahrzehnten seines Schaffens, die Frédérique Goerig-Hergott nach Colmar geholt hat, stammt jedoch aus privaten Sammlungen. Für die von ihr kuratierte Ausstellung hat die Chefin der modernen Sammlung des Museums sich eine Annäherung an das Werk des Künstlers vorgenommen. Keine Retrospektive im engen Sinne, mehr eine Suche nach der Geschichte des in Frankreich lebenden Künstlers mit chinesischen Wurzeln und seiner Kunst.

Auch für sie war Ming eine Art bekannter Unbekannter, jemand der schwer zu fassen gewesen sei, wie sie sagt. Sein Frühwerk etwa werde zumeist mit seinen Mao-Bildnissen in Verbindung gebracht. Im Westen hatte man dann schnell das Etikett Propagandakunst griffbereit.

Zwei Jahre Vorbereitung

Zu Goerig-Hergotts eigener Begegnung mit Yan Pei-Ming kommt es 2012. Mings Triptychon mit dem kryptischen Titel „Au nom d’un chien! Un jour parfait“ (deutsch etwa: Verdammt! Ein perfekter Tag) sieht die Kunsthistorikerin zunächst in einem Beitrag des französischen Fernsehens über eine Ausstellung der Chapelle de l’Oratoire in Nantes. Das Werk fasziniert sie so, dass sie samt Familie quer durch Frankreich reist, um es aus nächster Nähe zu erleben. Zwischen Künstler und Kuratorin wird sich ein nachhaltiger Kontakt entspinnen.

Für die konkrete Vorbereitung der aktuellen Ausstellung investierte die Chefkonservatorin dann zwei Jahre. Am 1. April 2021 hat die Vernissage pünktlich zum Beginn des französischen Lockdowns schließlich ohne Publikum stattgefunden. Eine für Museum und Kuratorin schmerzliche Phase geht nun kommende Woche, am 19. Mai, mit der Rücknahme der pandemiebedingten Schließungen zu Ende.

Der leidende Mensch

Mings Triptychon ist dann in der ganz auf seine Kunst zugeschnittenen Werkschau im „Ackerhof“, dem von Herzog & de Meuron entworfenen Neubau des Unterlindenmuseums, zu sehen.

Der Künstler selbst zeigt sich auf den monumentalen, je 4 auf 2,80 Meter messenden Leinwänden, bekleidet mit einer kurzen Hose, in drei sich ähnelnden Positionen. Ein heutiger Mensch, der doch unweigerlich Christusdarstellungen evoziert. Ein Kreuz ist nicht sichtbar, und doch zeigt er seinen Körper mit geballten Fäusten in einer Haltung, als gebe es ein imaginäres Kreuz. Leiden und Hingabe verströmt diese Menschendarstellung, gemalt in dem für Ming charakteristischen Duktus von breiten Pinselstrichen in monochromem Schwarz-Grau. Exemplarisch zeigt das Triptychon, wie die Kraft dieser Malerei aus einem wirkungsvollen Zweiklang entsteht: mit minimalistischen Mitteln, Strich um Strich auf die Leinwand gesetzt, in monumentalen Hochformaten, so dass der Mensch, der vor ihnen steht, in unmittelbar physischen Kontakt tritt.

Zeit der Furcht

Fast scheint es, als habe Yan Pei-Ming, 1960 in einfachen Verhältnissen in China geboren, 1980 mit kaum 20 Jahren nach der Ablehnung durch die Kunstakademie Shanghai nach Frankreich übersiedelt, eine Antwort auf Matthias Grünewalds Isenheimer Altar gegeben. Die Korrespondenz mit dem Meisterwerk des Museums, das wenige 100 Meter von Mings Gemälden entfernt in der Klosterkapelle des Museums präsentiert wird, drängt sich noch bei mindestens einem weiteren Werk auf, jenem wuchtigen Schlussakkord der Ausstellung, entstanden als Auftragsarbeit für Colmar. Goerig-Herrgott forderte Yan Pei-Ming auf, etwas zu erschaffen, das dem Betrachter von ihm selbst im Jetzt und Heute erzählt.

Auf „Pandemie“, entstanden während des französischen Lockdowns im November 2020, ist Ming in einem dunklen Niemandsland vor dem Hintergrund einer zeitgenössischen Stadt selbst zu sehen, mit Maske, Schutzanzug und Schaufel vor einem Leichensack. Ein Totengräber in der Pandemie. Das Bild friert diese Zeit ein („voller Furcht und Ungerechtigkeit“, sagt Ming), ein Landschaftsbild, in dem symbolisch aufgeladen die leuchtende Kuppel des Petersdoms aufscheint.

Die Seuche des Mittlalters

„Malerei ist keine Streicheleinheit“, erklärt der Künstler in einem Gespräch. Und bezieht sich auch auf den Isenheimer Altar, dessen „erhabene Malerei“ neben der christlichen Symbolik ja auch das fürchterliche Bild einer ganz realen Seuche zur Zeit Grünewalds, einer durch verdorbenes Getreide übertragenen Krankheit, aufzeigt.

„Pandemie“ reiht sich auch ein in einen weiteren thematischen Schwerpunkt der Ausstellung, die „Internationalen Landschaften“, karge Stadt- und Naturpanoramen, die nur manchmal Anhaltspunkte bieten, wie bei der Ansicht mit erkennbaren Gebäuden von Shanghai. „Meine Landschaften sind von bestürzender Banalität. Nichts geschieht in ihnen. Sie ähneln allem und nichts“, wird der Künstler im Katalog zur Schau zitiert.

Abarbeiten an Mao

Austauschbar und allgemein: Diese Attribute könnten auch für Mings Mao-Porträts gelten, in Colmar erstmals öffentlich zu sehen, soweit es sich um seine Jugendwerke handelt. Bei jenen Bildnissen aus den frühen 1980er Jahren – Ming studiert inzwischen an der Kunstakademie in Dijon, wo er bis heute lebt – zitiert er das Gesicht des in seiner Kindheit und Jugend omnipräsenten Diktators mit entschiedener Distanz. Mao Tse-tung sei in seinem Bewusstsein tief verankert gewesen, präsenter als ein echter Vater, damit aber auch ein naheliegendes Objekt, sagt Yan Pei-Ming heute, ein Gegenstand, an dem er sich habe abarbeiten können. In Frankreich habe er dessen Bild bewusst eingesetzt und ins Gegenteil verkehrt.

Die Porträts des wirklichen Vaters spielen indes eine Hauptrolle in dieser Ausstellung. „Au nom du père“, im Namen des Vaters, hat Frédérique Goerig-Hergott die Schau schließlich übertitelt und lässt darin den Vater als Sinnbild der Herkunft des Künstlers mit der christlichen Assoziation changieren.

Stiller Dialog mit den Eltern

Der Vater, der wie die Mutter später zum Sohn nach Frankreich gezogen war, ist Gegenstand zahlreicher Porträts. Die Bildnisse dieses bestimmten, vertrauten und doch fremden Menschen sind wie auch Mings Selbstporträts mehr als das. In der intimen Annäherung an den einen Menschen in einer intuitiven, eindringlichen, aus der Zeit gefallen scheinenden Malerei, scheint in jedem Moment das Universelle des Menschseins auf. Anti-Porträts, nennt Ming sie selbst.

In Colmar sind auf einer Etage des „Ackerhofs“ großformatige Porträts der Eltern in Blickrichtung zu einem der Selbstporträts gehängt. Sie sind ihm noch einmal nahe am Ende ihres Lebens. Es ist ein stiller Dialog.

Infos zur Ausstellung

„Yan Pei-Ming – Au nom du père“, 19. Mai bis 11. Oktober 2021 im Museum Unterlinden Colmar; www.musee-unterlinden.com

Parallel zur Ausstellung bietet das Museum Vorträge im digitalen Format an. Wer Französisch spricht, kann die kommenden Termine von zu Hause aus verfolgen. Die zurückliegenden Termine, unter anderem ein Gespräch zwischen Frédérique Goerig Hergott und dem Künstler, sind auf dem Youtube-Kanal und auf der Internetseite des Museums verfügbar. Dort ist auch ein Video mit Yan Pei-Ming eingestellt, das während der Hängung entstanden ist.

Wer sich im Anschluss an die Ausstellung den Isenheimer Altar ansehen möchte, kann bis 18. Juni den Restauratorinnen vor Ort bei ihrer Arbeit zusehen.