Wer hätte das gedacht: Auch das Kaiserslauterer Kulturzentrum Kammgarn geht nochmal vor der Sommerpause an den Start. Wobei das nicht ganz richtig ist: Es geht in der Sommerpause an den Start. An die 20 Veranstaltungen stehen im Innenhof der Kammgarn im Juli und August auf dem Programm. Im September soll es dann wieder „indoor“ weiter gehen.

Lange Zeit war es still um das Kaiserslauterer Kulturzentrum. Während andere Akteure, allen voran die Fruchthalle unter städtischer Ägide, mit Streaming-Formaten das kulturelle Vakuum zu