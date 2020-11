Mit bisher zehn Milliarden Euro will die Bundesregierung all jenen unter die Arme greifen, die derzeit wegen der Corona-Schutzanordnungen schließen müssen. Gestern kündigte das Bundesfinanzministerium an, dass an Lösungen über den November hinaus gearbeitet werde. Manche Kulturschaffende, beispielsweise freie Schauspieler, sehen aber insgesamt Nachbesserungsbedarf bei den Hilfsprogrammen.

Der Umsatzausfall im November solle für Unternehmen und auch Soloselbstständigen mit Finanzhilfen abgemildert werden, die bis zu 75 Prozent des Umsatzes des Vorjahresmonat abdecken, hieß es bereits vergangenen Mittwoch. Wahlweise soll auch der Monatsdurchschnitt für das Jahr 2019 angegeben werden können, kündigte dann Finanzminister Olaf Scholz an. Er reagierte damit auf einen Hinweis von Helge Schneider, der ausgeführt hatte, dass er selbst beispielsweise im November 2019 gar nichts verdient habe. Die Einnahmen von Kulturschaffenden schwanken saisonal stark, hatte auch der Bundesverband Musikwirtschaft in einer Stellungnahme betont.

Nach November solle es nun das geben, „was es bisher schon gab – aber noch mal verbessert“, sagte Olaf Scholz dann gestern im „Morgenmagazin“.

Nicht alle sind „soloselbstständig“

Die bisherigen Hilfen hatten jedoch viele Kulturschaffende ausgeschlossen, da der konkrete Verdienstausfall bisher nicht als Grundlage von Berechnungen von Hilfszahlungen diente. Auch sind zahlreiche Kulturschaffende keine Soloselbstständigen, sondern arbeiten auf Projektbasis, wie etwa freie Schauspieler und Autoren. Schauspieler seien meist kurz befristet Beschäftigte, führte der Bundesverband Schauspiel in einem Offenen Brief aus: „Sie dürfen im Lockdown-Rettungsprogramm nicht erneut vergessen werden. Es geht um ihre Existenz!“

Der Bundesverband Musikwirtschaft wiederum schlägt eine Alternative zur Lösung, vom November 2019 oder dem Jahresschnitt 2019 bei den Umsätzen auszugehen, vor: Bei der Vergabe von Corona-Hilfen solle ein fiktiver Unternehmerlohn von 2500 Euro anerkannt werden. Auch müsse der Begriff „Soloselbstständige“ in „Selbstständige Einzelunternehmer und Personengesellschaften“ verändert werden. Die Hilfen sollten außerdem auch an von dem Wirtschaftszweig abhängige Dienstleistungs- und Zulieferbetriebe gehen.

Stummer Protest am Pfalztheater

Unterdessen haben am Montagabend zahlreiche Theaterhäuser unter dem Motto „#SangUndKlanglos“ gegen die Schließungen protestiert. Und per Video Einblick in ihre leeren Spielstätten gegeben, darunter auch das Pfalztheater Kaiserslautern. Das Video, das zeigt, wie sich die Mitarbeiter auf der Bühne versammeln, ist auf dem Kanal https://www.youtube.com/Pfalztheater zu sehen.

Mitglieder der Initiative #Alarmstufe Rot haben sich wiederum direkt an die Bundesregierung gewandt: Sie prangern an, „dass wir bereits seit sieben Monaten auf konkrete und zielführende Entscheidungen warten.“ Und: „In den letzten Monaten gaben Sie uns das Gefühl, weniger wert zu sein als Autos, Flugzeuge und Fußballspieler.“ ütz