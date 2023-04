Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Unter dem Motto „Kompass Europa: Nordlichter“ eröffneten Kulturstaatssekretär Jürgen Hardeck und der Zweibrücker Oberbürgermeister Marold Wosnitza am Samstagabend in der Festhalle Zweibrücken den 30. Kultursommer Rheinland-Pfalz. Bei der Wiederholung der Veranstaltung am Sonntagnachmittag fungierten Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Kulturministerin Katharina Binz als Festrednerinnen.

Unter strengen Corona-Sicherheitsauflagen traten vor 100 Besuchern die Gruppe Body Rhythm Factory aus Dänemark, das Duo Kadri Vooland und Mihkel Mälgand aus Estland und