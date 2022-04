Die Kulturhalle in Schaidt von AV1 Architekten aus Kaiserslautern ist in der engeren Auswahl für den höchsten Preis, den der Bund Deutscher Architektinnen und Architekten (BDA) zu vergeben hat. Die „Nike“, der deutsche „Architektur-Oscar“, wird alle drei Jahre in den Kategorien Symbolik, Atmosphäre, Fügung, Komposition, Soziales Engagement und Neuerung verliehen. Die Kulturhalle Schaidt, die beim BDA-Landesarchitekturpreis unter den Ausgezeichneten war, ist in der Kategorie Fügung unter den letzten Fünf. Zudem wird mit der „Großen Nike“, symbolisiert durch eine Plastik des Bildhauers Wieland Förster, als Hauptpreis ein Bau geehrt, der allen Nike-Preiskategorien in ganz besonderer Weise gerecht wird. Preisvergabe ist am 21. Mai beim BDA-Tag zum Thema „Mehr Umbau wagen“ in Nürnberg.