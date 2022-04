Die „Schuhtradition in Pirmasens – das Netzwerk um den Schuh“ soll Immatrielles Kulturerbe werden. Einen entsprechenden Antrag hat der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz gestellt. Die unabhängige Expertenkomitee Immaterielles Kulturerbe bei der Deutschen Unesco-Kommission entscheidet darüber.

Die Entwicklung der Schuhindustrie in der Pfalz, heißt es dem Antrag, sei eng mit der Geschichte von Pirmasens verknüpft. Er bezieht sich darauf, dass seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert in Pirmasens Schuhe hergestellt werden, zunächst in Handarbeit, später dann in den zahlreichen Schuhfabriken in der Stadt und im Umland. Pirmasens galt im 19. und 20. Jahrhundert als Zentrum der deutschen Schuhindustrie, bis schließlich der Konkurrenzdruck aus dem Ausland ab den 1960er Jahren dessen Niedergang einläutete. Auch wenn die Produktion nicht mehr in Pirmasens selbst stattfindet, wird das hierzu notwendige Know-how in den Betrieben, an den Fachhochschulen und Kompetenzzentren gelehrt und weiterentwickelt. Zudem findet die Gestaltung und Konzeption noch in der Stadt selbst statt. Unweit, in Hauenstein im Landkreis Südwestpfalz befindet sich das Deutsche Schuhmuseum.

Westpfälzer Wandermusikantentum gescheitert

Zudem hat Innenminister Lewentz Anträge zur „Edelsteinbearbeitung in der Region Obere Nahe“, und zu „Viez – Herstellung, Konsum und Bräuche. Apfelwein als kulturelles Erbe im moselfränkischen Sprachraum“ gestellt. Nach Zusammenführung der Vorschlagslisten der Länder durch das Sekretariat der Kultusministerkonferenz werden die Anträge durch das unabhängige Expertenkomitee Immaterielles Kulturerbe bei der Deutschen Unesco-Kommission bewertet. Auf Basis der Auswahlempfehlungen dieses Expertenkomitees erfolgt dann die staatliche Bestätigung durch die Kultur-Ministerkonferenz und die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien. Dies wird voraussichtlich 2023 sein. Immaterielles Kulturerbe aus der Pfalz sind unter anderem bereits das Forster Hanselfingerhut-Spiel und die Wiesenbewässerung in den Queichwiesen zwischen Landau und Germersheim (2018). Gescheitert ist derweil der Antrag, das Westpfälzer Wandermusikantentum als immaterielles Kulturerbe anzuerkennen. Das Expertengremium des Landes, das die Anträge prüft und weiterreicht, bemängelt die fehlende Fortführung der Tradition.