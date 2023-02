Die Jurys der Berlinale 2023 stehen fest. Die Hauptjury, die über die Vergabe des Goldenen und der Silbernen Bären im 19 Filme starken Wettbewerb entscheidet, wird von US-Schauspielerin Kristen Stewart („Twilight“) angeführt.

Als Stimme für die Freiheitsbewegungen in Iran dabei ist Schauspielerin Golshifteh Farahani, geboren 1983 in Teheran. Sie war Hauptdarstellerin von Asghar Farhadis Film „Alles über Elly“, der 2009 den Silbernen Berlinale-Bären für die Beste Regie gewann. Seit 2009 lebt Farahani in Paris und dreht vor allem französisch- und englischsprachige Filme.

Die weiteren Jurymitglieder sind die deutsche Regisseurin und Autorin Valeska Grisebach („Western“), Regisseur und Drehbuchautor Radu Jude (Rumänien), Casting-Director und Produzentin Francine Maisler (USA), Regisseurin und Drehbuchautorin Carla Simón aus Spanien, die im Vorjahr mit „Alcarràs“ verdient den Goldenen Bären gewann, sowie Regisseur und Produzent Johnnie To (Hongkong, China). Ein Animationsfilm aus China ist zudem neu in den Wettbewerb berufen worden.

In der Kurzfilmjury sind unter anderem die deutsche Regisseurin Isabelle Stever und der indigene US-Künstler Sky Hopinka dabei, in der Jugendfilm-Jury die ukrainische Regisseurin Kateryna Gornostai. Die Berlinale dauert von 16. bis 26. Februar.