Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Durch Putins Krieg in der Ukraine wird die Bedeutung von Kriegsberichterstattung wieder diskutiert. Was ist wahr, was Propaganda? Wie schreibt man über den Krieg? Oft herrscht zudem Gefahr für Leib und Leben auch des Berichterstatters. Ein Vorbild ist ein Schriftsteller aus dem 19. Jahrhundert: Theodor Fontane.

Kriegsberichterstattung ist eine der schwierigsten journalistischen Aufgaben – wie könnte es auch anders sein? Die Kriegsberichterstattung im 19. Jahrhundert ist zugleich ein wichtiger Vorläufer