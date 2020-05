Seit 22 Jahren wird prozessiert. Nun ist der Streit um ein Sampling aus einem Kraftwerk-Stück, das Moses Pelham ohne um Erlaubnis zu fragen, 1997 für einen Sabrina-Setlur-Song nutzte, dem Ende nahe. Pelham hatte eine Sequenz aus dem Kraftwerk-Stück „Metall auf Metall“ von 1977 entnommen und verlangsamt in Endlosschleife in seinen Titel für Setlur eingebaut. 1998 hatten die Kraftwerk-Musiker Ralf Hütter und Florian Schneider-Esleben dagegen geklagt, da sie ihre Urheberrechte verletzt sahen, insbesondere da das Sampling ihrer Ansicht nach den Setlur-Song präge. Die Rechtslage schien klar: Wenn ein Produzent aus einer fremden Komposition einen Teil entnehmen und uminterpretieren will, muss der Urheber um Erlaubnis gefragt werden.

Lang wurde dennoch gerungen, selbst der Europäische Gerichtshof (EuGH) wurde bemüht. Zuletzt sah es so aus, als tendierten die Instanzen in Richtung Pelham. Aber nun sollte der Bundesgerichtshof (BGH) das Wort haben, bevor auf Grundlagen diesen Urteils das Oberlandesgericht (OLG) Hamburg den Rechtsstreit beenden soll.

BGH sagt: Die Sequenz ist wiedererkennbar

Der BGH hatte bereits 2012 der Kraftwerk-Klage Recht gegeben und das Urheberrecht gestärkt. Nun musste er, da vom EuGH mit anderen Argumenten zu einer Neubewertung angehalten, sich umorientieren. Das Ergebnis: Die Kraftwerk-Sequenz ist laut BGH wiedererkennbar. Es wurden also wohl Rechte verletzt. Doch das jetzige EU-Urheberrecht gelte erst seit 2002. Zuvor dürfte Pelham laut BGH das sogenannte Recht auf freie Benutzung zugestanden haben. Voraussetzung wäre, dass er ein „selbstständiges Werk“ geschaffen hat. Darüber muss nun das OLG befinden. Zurück auf Anfang nahezu.

Hütters Anwalt Hermann Lindhorst nannte das Urteil einen Teilsieg für Kraftwerk. „Sampling unter dem Deckmantel der Kunstfreiheit bleibt damit eine Urheberrechtsverletzung“, erklärte er. „Insoweit liegt ein klarer Sieg für alle kreativen und rechtschaffenen Urheber vor.“