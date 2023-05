Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

150 000 Euro – so viel will Mauschbach zum Ausbau des Althornbacher Kindergartens beisteuern. Das beschloss der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend. Der bisherige Kindergarten in Althornbach platzt aus allen Nähten, eine Erweiterung wird dringend benötigt.

„Uns ist klar, dass wir die Kindergarten-Plätze in Althornbach dringend brauchen. Wir wollen ja auch ein Neubaugebiet“, sagte der Mauschbacher Bürgermeister Bernhard Krippleben auf