Wohin soll man hier bloß schauen? So vielfältig wie der deutsche Weinbau selbst ist auch das Deutsche Weinbaumuseum. Es bietet auf 5000 Quadratmetern einen faszinierenden Überblick über eine zweitausendjährige Tradition. Eröffnet wurde das Museum 1980 in einem Barockhaus in Oppenheim. Es feiert nun also seinen 40. Geburtstag. Und natürlich gibt es auch pfälzische Exponate zu entdecken.

Museumsleiter Hans Richard Ullrich hat früher selbst ein Weingut geführt, er kennt sich im Weinbau also bestens aus. Er greift zur Lupe, die mit einer dünnen Kette an der Wand hängt und begutachtet interessiert die verzierten Weinkapseln genauer. Besagte Kapseln zeigen verschiedene Motive wie Jahreszahlen oder Weingütersymbole. Dann geht der 83-Jährige ein paar Schritte weiter, um lächelnd an einer Holzgestalt namens Kellergeist wieder Halt zu machen. Die Figur habe ein ortsansässiger Küfer geschaffen. Sie zeigt einen grinsenden Mann mit einem Römer-Weinglas in der einen und einer Laterne in der anderen Hand. Auf dem Kopf trägt er einen Weintrichter als Hutersatz.

Vorsicht „Frostvernebelung!“

„Im Erdgeschoss erfährt der Besucher viel Wissenswertes über die Geschichte des Weinbaus“, erklärt Ullrich. Eine grün-weiße sogenannte Hotte zum Traubentransport weckt bei so manchem älteren Winzer sicher Kindheitserinnerungen. Ullrich dreht vorsichtig ein wenig an der Hotten-Kurbel. Dem 83-Jährigen scheint seine Aufgabe als Museumsleiter sichtlich Spaß zu machen. Zahlreiche Modelle und seltene Exemplare von Keltern und Pressen, ein traditioneller Holzfasskeller sowie Gerätschaften zur Flaschenabfüllung demonstrieren typische Verfahren der Weinherstellung in alter Zeit. Von besonderem Reiz sind die original eingerichtete Küferwerkstatt – laut Ullrich bei Bedarf sofort wieder zu benutzen – sowie eine sehenswerte Kollektion von Weinflaschen aus den vergangenen drei Jahrhunderten. Auch die Erzeugung von Weinbrand und Sekt wird anschaulich thematisiert.

Ein Stockwerk höher lernt man dann die Tätigkeit des Winzers im Weinberg kennen. Man erfährt alles über die Bodenbearbeitung, den Rebanbau, die Rebenzüchtung und Rebenveredelung. Dazu gehören auch Einführungen in den Pflanzenschutz mit einer großartigen Sammlung alter Spritz- und Stäubergeräte wie etwa dem Schwefelstäuber. Zu dieser Sammlung gehören auch handbetriebene Weinbergspritzen von der „Rheinpfälzischen Maschinen und Metallwaren Fabrik Carl Platz“ aus Ludwigshafen mit Namen wie „Platz No 1“ oder „Excelsior No 2“. Manche Bewohner der Region um Ludwigshafen erinnert sich vielleicht noch an die Folgen des „Frost-Vernebelungsgerätes“, das zwischen 1960 und 1970 im Einsatz war. Das blaue, hier so harmlos aussehende Gerät konnte Nebel produzieren, so sehr, dass laut eines Zeitzeugens „man das 30 Kilometer entfernte Ludwigshafen nicht mehr sah und es auch zu Unfällen wegen des Nebels kam“. Dieser namenloser Zeitzeuge soll das Herrn Hubach aus dem Betrieb Müller-Hubach in Erpolzheim erzählt haben, in dem das Gerät im Einsatz war. Die zwei Tanks wurden mit stechend riechendem Ammoniak beziehungsweise mit Netz-Schwefel-Pulver gefüllt, diese Stoffe vermischten sich und erzeugten künstliche Wolken. Diese sollten das Aufsteigen vorhandener Restwärme verhindern und bewirken, dass Frosttemperaturen die jungen Triebe der Weinreben nicht erfrieren ließen.

Weinverkostung anno 1925

Natürlich darf auch das Thema Wein und Wetter mit der Darstellung des Einflusses des möglichen Klimawandels auf den Rebanbau sowie die im Herbst besonders aktuelle Starenabwehr im Weinberg nicht fehlen. Einige Räume weiter stellt eine auch für Kinder spannende Spezialausstellung die Tierwelt in ihrem Lebensraum zwischen Wald, Flur und Reben dar. Die Arbeit von Rebenzüchtern wie der von Peter Morio, dem des Gründer des Instituts für Rebenzüchtung Geilweilerhof in Siebeldingen, kann man anhand einer kleinen Präsentation sehen. Peter Morio aus Ranschbach hat der Weinbau bedeutende Neu-Züchtungen wie Domina, Optima, Bacchus und die nach ihm benannte Morio-Muskat-Rebe vorzuweisen.

Mit Kuriositäten ist das Museum ebenfalls bekannt geworden: Es beherbergt eine der größten Mausefallen-Sammlungen der Welt. Die Exponate kommen aus Asien, Europa und Südamerika. Daneben gibt es eine riesige Korkenziehersammlung verschiedenster Exemplare zu bestaunen, zum Beispiel Hebel-, Gelenk-, Glieder-, Gewinde- sowie Stangenkorkenziehern. Was dabei der Unterschied ist, kann man bei einer Museumsführung sicher erfragen. Der Weinbau-Experte Ullrich erklärt: „Korkenzieher mit erotischen Motiven haben wir ins Depot gelegt, weil der ein oder andere Besucher diese irritiert anschaute. Aber auch so haben wir viele verschiedene Motive und Formen zu zeigen. Die Korkenzieher in Schlüsselform zum Beispiel sollten die Herrschaft des Kellermeisters im Keller demonstrieren.“

Weinkönigin aus Diedesfeld

Weitere Perlen aus dem Weinbaumuseum: Was es 1925 in Ludwigshafen bei der „Süddeutschen Gartenbau-Ausstellung“ zu verkosten gab, belegt eine historische Weinkarte. Auch politische Ereignisse sind im Museum natürlich präsent. Leider leere Weinflaschen aus den Jahren 1989 (ein Kerner Kabinett von der Nahe mit „Wir sind das Volk“/„Durchbruch 1989“-Etikett) und 1990 (eine Gewürztraminer Spätlese aus Rheinhessen mit den bundesdeutschen Farben auf dem Etikett) belegen diese historische Zeit der Wende genauso wie die Menükarte von dem Treffen der Ehepaare Kohl und Gorbatschow 1990 im Deidesheimer Hof.

Reizvolle Sammlungen von Weinprobiergläsern und Briefmarken mit Wein-Motiven sowie außergewöhnliche Wein-Raritäten aus dem 17. und 18. Jahrhundert in Originalflaschen leiten über zu den Präsentationen im zweiten Obergeschoss: In einem Raum kann man sehen, wie Weinverkostungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts vonstatten gingen, mit einem großen, passenden Gemälde des Landauer Künstlers Heinrich Strieffler an der Wand.

In einer Bildergalerie sind die Deutschen Weinköniginnen seit 1949 zu bewundern, auch ihre Kronen sind ausgestellt. Die erste Deutsche Weinkönigin, Elisabeth Kuhn, kam übrigens aus Diedesfeld. Die anderen neun Deutschen Weinköniginnen aus der Pfalz sind natürlich auch dabei. 13 kann eine Glückszahl sein: die 13 deutschen Weinanbaugebiete stellen sich in Schaukästen vor. Alle Anbaugebiete sind hier also an einem Ort vereint. Hans Richard Ullrich antwortet auf die Frage, woher das Museum eigentlich all die Exponate aus den Anbaugebieten bekommt. „Einiges kaufen wir, aber vieles bekommen wir auch kostenlos angeboten!“

Traktoren für Oldtimer-Fans

Im Freigelände des Museumsinnenhofs stehen einige Bäume, dazu rund ein Dutzend Topfpflanzen und einige Holzbänke, die zum Verweilen in der frischen Oppenheimer Luft einladen. Lässt man hier den Blick schweifen, überrascht eine Sammlung von Keltern und Pressen aller Art. Blickfang ist natürlich das „Riesenfass“ aus dem Jahr 1860 mit einem Volumen von mehr als 11.800 Litern.

Um die große Maschinenhalle zu betreten, muss man nur an der anderen Ecke des gepflasterten Innenhofs einige Treppen hochgehen. Dann kann man beim Betreten der 350 Quadratmeter großen Maschinenhalle einen weiteren Höhepunkt erleben. Hier stehen über 50 Geräte und Oldtimer-Traktoren, darunter viele Unikate, die das Herz jedes Traktorenfreundes höher schlagen lassen. In einen blauen Schlepper mit Mainzer Kennzeichen möchte man sich gleich hineinsetzen: der große Sitz, das riesige Lenkrad und der hohe Rückspiegel laden förmlich dazu ein. Daneben sind noch einige Traubenvollernter ausgestellt, die den Übergang der Handlese zur vollautomatischen Lese anschaulich machen.

Museumsleiter Hans Richard Ullrich kann viele Anekdoten rund um den Weinbau erzählen, er ist ein Mensch, der gerne lächelt, abschließend wird er aber nachdenklich: „Mir liegt am Herzen, dass auch die Studenten der Weinbauschulen in Neustadt und Geisenheim das Museum besuchen, um zu sehen, wie ihre Vorfahren gearbeitet haben und sich das Wissen darüber aneignen!“ Die junge Winzergeneration solle ihren Vorgängern Anerkennung zollen. Er bewerte die Arbeit und das Engagement der Jungwinzergruppen wie etwa der „Generation Riesling“ aber durchaus positiv.

Neu: virtuelle 360-Grad-Tour

Ein besonderer Tipp ist auch der „360° Virtuelle Rundgang durch das Deutsche Weinbaumuseum“. Das Mainzer Medien- und Serviceunternehmen VRM wurde damit im August mit dem „Nova Innovation Award der deutschen Zeitungen 2020“ ausgezeichnet. Die Jury würdigte das redaktionelle Projekt „Kulturjournalismus trifft VR: Virtuelle und interaktive 360-Grad-Tour durch Museen, die wegen der Corona-Krise schließen mussten“. Ein Team aus dem Bereich Content Development hatte während des Corona-Lockdowns im Frühjahr aufwendige und detailreiche VR/360-Grad-Touren durch ausgewählte Museen der Region produziert. Das Projekt der VRM umfasst sieben Museen in Hessen und Rheinland-Pfalz, darunter eben auch das Deutsche Weinbaumuseum in Oppenheim. Alle wichtigen Räume des Hauses wurden mit einer speziellen 360-Grad-Kamera abfotografiert, um aus den so entstandenen Fotos eine interaktive, virtuelle Tour zu erstellen – angereichert mit Fotos, Videos, den Erklärungen von Museumsleiter Ullrich und Audio-Elementen des Museums.

Zurück zur realen Welt: Man sollte für den Besuch des Deutschen Weinbaumuseums schon eineinhalb bis zwei Stunden einplanen, um die vielfältige Geschichte des Deutschen Weinbaus so richtig „begreifen“ und vielleicht auch erschmecken zu können. Passenderweise war das Barockgebäude früher ein Gymnasium, hier konnte man und kann noch immer viel lernen.

Das Museum

Deutsches Weinbaumuseum, Wormserstraße 49, 55276 Oppenheim/Rhein, Telefon 06133/2544, Mail: kontakt@dwb-museum.de; www.dwb-museum.de