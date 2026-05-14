Die Klassik macht noch die Hälfte der Konzerte aus. Auch aus dem Pop stehen prominente Namen Programmheft der Kulturfabrik – von Max Gieisnger bis Stefanie Heinzmann.

Beim dritten Mal, sagt man, sei es eine Tradition. Und so kann man wohl davon ausgehen, dass unser Ludwigshafener Bluesbarde Gringo Mayer von nun an jedes Jahr vor Weihnachten im BASF-Feierabendhaus spielen wird. Diesmal auf jeden Fall: Am 17. Dezember werden erneut die Stühle aus dem Festsaal geräumt, damit er mit seiner Kegelband die „Fabrigg“ in der Fabrik besingen kann.

BASF Kulturfabrik – dieser Name (und ein Logo) wurden zur gerade zu Ende gehenden Spielzeit 2025/26 eingeführt, um die programmatische Vielfalt zu dokumentieren. Neben Konzerten, die den größten Teil des Programms ausmachen, wurde auch die Reihe „Wortspiel“ mit Veranstaltungen aus den Bereichen Comedy, Kleinkunst und Poetry-Slam etabliert.

„Jeder soll etwas finden“

„Unser Ziel ist es, inhaltlich in der Breite zu bleiben“, sagte bei einem Pressegespräch Anna Katharina Rapp, Leiterin des Gesellschaftlichen Engagements der BASF. „Jeder soll in unserem Programm etwas finden.“ Die 37.000 Besucher und Besucherinnen, die zu den eigenen Veranstaltungen im Feierabendhaus und im kleineren Gesellschaftshaus gekommen sind, seien wieder das Ziel.

Ein Schwerpunkt soll unter dem Motto „Auf Flügeln des Gesangs“ in der am 10. September beginnenden Spielzeit auf einem Instrument liegen, das jeder bei sich hat und theoretisch (wenn auch mit unterschiedlichem Erfolg) jederzeit einsetzen kann: die menschliche Stimme. Am 11. Oktober führen verschiedene Ensembles aus der Region gemeinsam die „Friedensmesse“ des walisischen Komponisten Karl Jenkins auf. Die beliebten Sing-alongs mit der Fire Evening House Band sind wieder für den 18. Dezember und den 23. Juni geplant. Mit Max Giesinger (23. September), Joris (7. November), Stefanie Heinzmann (12. November), Annett Louisan (13. November), Fado-Künstlerin Mariza (24. November) und der Jazzsängerin Melody Gardot (5. November) werden viele tolle Sängerinnen und Sänger auftreten.

Erinnerung an Beethoven

Nach Max Mutzke kommt der Porträtkünstler in der kommenden Saison wieder aus der Klassik. Es ist Daniel Ottensamer, der Soloklarinettist der Wiener Philharmoniker. Beim Sinfoniekonzert mit der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz wird er als Solist in Mozarts Klarinettenkonzert zu erleben sein (7. Oktober). Bei einem der vier Sinfoniekonzerte mit der Staatsphilharmonie steht mit Delyana Lazarova eine Dirigentin am Pult (24. Februar). Zum letzten Sinfoniekonzert der Saison ist das Het Residentie Orkest Den Haag eingeladen (28. April). Mit neun Veranstaltungen soll das 200. Todesjahr Beethovens begangen werden. So wird zum ersten Mal seit 30 Jahren die Neunte Sinfonie zu erleben sein: mit der Staatsphilharmonie unter der Leitung von Michael Francis – und dem Beethovenchor (13. Januar).

Trotz des aus der schwierigen wirtschaftlichen Situation resultierenden Spardrucks könne man das Programm halten, sagte Rapp, die das Budget nicht bezifferte. Ziel sei, die Preise erschwinglich zu halten, um die Breite der Bevölkerung zu erreichen. Und: Für Ludwigshafener Kindergarten- und Schulkinder gibt es weiterhin viele kostenlose Konzerte.