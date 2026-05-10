Daniele Squeo dirigierte mit profunder Werkkenntnis, vermittelte eindeutige Zielvorgaben und führte zu inspirierenden Momenten – so weit sich alle darauf einließen.

Am Überzeugendsten gelang am Freitag der Auftakt; dem Leitthema des saisonalen Konzertplans entsprechend kam eine Komponistin zu neuen Ehren, die es auch wirklich verdiente: Trotz schwerer, früher Krankheiten und im Schatten ihrer berühmteren Schwester, kämpfte sich Lili Boulanger mutig durchs kurze Leben. Bevor sie mit nur 24 Jahren starb, stand sie im Schatten von Vater Ernest und Schwester Nadia, eine bedeutende Kompositionslehrerin ihrer Zeit. Dennoch: Lili Boulanger war die erste Frau, die den Prix de Rome des Pariser Konservatoriums gewann.

Ihr Stimmungsbild „D’un matin de printemps“ (An einem Frühlingsmorgen) zeigt irisierende Pastelltöne und filigrane melodische Linienführung. Nuanciert und subtil ausgearbeitet bot es eine beglückende Momentaufnahme orchestraler Glanzleistung, der an Feinheit und Klarheit kaum zu übertreffen war: akkurat im Zusammenspiel, klanglich harmonisch ausbalanciert und alles im betörenden Wohlklang wunderbar zusammenströmend.

Bei der Schubert-Sinfonie Nr. 8 (Die große C-Dur-Sinfonie) bemühte sich Squeo redlich, die überbordende Fülle an thematischen Ideen, Wiederholungen und Ausdehnungen („himmlische Längen“ nach Schumanns Würdigung) durch einen packenden gestalterischen Zugriff voller Intensität und Expressivität auszugleichen. Das glückte. Er wertete die Sinfonie mit einem stets präsenten Gestaltungswillen enorm auf, zumal Schubert als Sinfoniker weniger in der Musikgeschichte verankert ist als mit Kammermusik und Liedschaffen.

Wenn der Dirigent unermüdlich drängt

Problematisch war dagegen die Leitung von Tschaikowskis Violinkonzert. Unterschiedliche Werkauffassungen zwischen dem Dirigenten und Solistin Natalia Prishepenko waren unüberhörbar. Sie gestaltete das Meisterwerk der Geigen-Sololiteratur eher in meditativer Versenkung, aus ruhig überlegter Haltung, besonnen und klar disponierend und mit gemäßigten Tempi. Virtuosität erklang wie selbstverständlich, wurde nicht vordergründig zur Schau gestellt. Der Dirigent versuchte mit sinfonischem Ehrgeiz alles an sich zu reißen, um zu forcieren, zu intensivieren und zu führen.

Das wirft Grundsatzfragen auf, wer beim Solokonzert den Ton angibt. Solisten brauchen oft ihr Tempo, um mit Atmung oder hier Bogenstrich disponieren zu können, um wie gewohnt phrasieren zu können. Besser also, man überlässt Solisten die Führung, hängt sich dran, und die Aufführung entfaltet dann den gewohnten Spiel- und Freiraum und bekommt so Sicherheit.

Das war nur beim zweiten Satz uneingeschränkt der Fall, der bildete eine Einheit aus Solistin und Orchester und war im Auskosten der lyrischen Kantabilität eine Offenbarung. Die Ecksätze zeigten dagegen das Spannungsfeld zwischen einer nuancierenden Solistin und einem unermüdlich drängenden und resoluten Dirigenten, was sich manchmal annäherte und dann wieder entzweite.