Werke von Mendelssohn und griechische Musik erklangen beim Konzert des SWR Symphonieorchesters unter Constantinos Carydis im Mannheimer Rosengarten.

Im Zentrum des jüngsten SWR-Konzertes im Mannheimer Rosengarten standen mit Violinkonzert und „Italienischer Sinfonie“ zwei Hits von Mendelssohn. Und doch war der Abend unter der Leitung von Constantinos Carydis alles andere als vorhersehbar. Das lag zum einen an den Wiedergaben der beiden populären Werke – dazu gleich mehr –, zum anderen an dem ungewöhnlichen Programm. Denn Mendelssohns Musik wurde hier eingerahmt von Werken griechischer Komponisten des 20. und 21. Jahrhunderts, von den drei archaischen Tänzen von Periklis Koukos zu Beginn und Nikos Skalkottas’ Fünf griechische Tänze für Streichorchester zum Abschluss nach der mit einem Tanz, einer Tarantella, schließenden Sinfonie von Mendelssohn.

Griechische Musik in der Moderne: Da denken wir natürlich vor allem an Mikis Theodorakis oder Iannis Xenakis. So wenig wir sonst von der modernen griechischen Musik wissen, in der Antike wurden viele theoretische Grundlagen unserer Musikanschauung gelegt. Der legendäre griechische Musiker Timotheus hat Alexander dem Großen die Macht der Musik vorgeführt – und ohne die (missverstandenen) Chöre des antiken Dramas gäbe es keine Oper. Das griechische Altertum hat mithin ganz allgemein in der Musik seine Spuren hinterlassen.

Energiegeladene Rhythmik

Da Felix Mendelssohn Bartholdy auch eine Bühnenmusik zur „Antigone“ des Sophokles komponiert hat, passten die griechischen Werke ja durchaus aus zu seinen. Zumal die archaischen Tänze von Periklis Koukos in Zusammenhang mit dem Opernprojekt „Die Perser“ des Komponisten nach Aischylos’ Tragödie 2006 entstanden sind. Der griechische Dirigent Constantinos Carydis war bei diesem Werk als Pianist Teil des Orchesters und gelegentlich auch Solist. Das Werk ist weder Rekonstruktion einer sagenhaften antiken Musik noch Avantgarde, aber sehr originell in seiner Klanggestalt und seiner energiegeladenen Rhythmik.

Constantinos Carydis und das SWR Symphonieorchester, das ebenfalls unter anderem bei Konzertmeister Christian Ostertag solistisch gefordert war, boten eine packende und einnehmende Wiedergabe dieser allemal attraktiven Musik.

Impulsiv und lebendig

Die Fünf griechischen Tänze für Streichorchester von Nikos Skalkottas’, der in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts lebte, stammen aus den 1930er-Jahren und erinnern entfernt an Musik von Bartók oder Kodály. Aber klar, der Ton und der Charakter ist natürlich ein anderer, weil hier griechische Tänze der Ausgangspunkt einer höchst impulsiven und lebendigen Musik von ebenfalls großem Reiz und ansteckender Kraft sind. Constantinos Carydis gab ihnen eine ausgesprochen wandlungsfähige und sehr genaue, detailreiche Gestalt.

Er setzte damit fort, was er zuvor bei der A-Dur-Sinfonie von Mendelssohn, der „Italienischen“, mit dem brillant spielenden SWR Symphonieorchester auf faszinierende Weise ausgeprägt hatte: ein ungemein nuanciertes, jeden Takt individuell formendes Musizieren von großer Breite der klanglichen, artikulatorischen und dynamischen Abstufungen. Der Dirigent vermittelte der Sinfonie eine ungewohnte Tiefenschärfe und Klangrede, bei der alle Motive ein eigenes, ausdrucksvolles Profil hatten.

Schönheit und Wärme

Der erste Satz war spritzig, aber auch gefühlvoll. Die Mittelsätze entfalteten ihre Stimmung in besonderer Schönheit und Wärme des Tons. Das Tarantella-Finale entfachte ein zündendes Feuer.

Schon zuvor beim Violinkonzert in e-Moll von Mendelssohn war die Wiedergabe außerordentlich intensiv. Die Solistin Karen Gomyo spielte mit einem filigranen, aber sehr farbenreichen und flexiblen Ton – vor allem aber in Einklang mit dem Dirigenten eminent gestaltenreich. In der Tempowahl waren Karen Gomyo und Constantinos Carydis sagenhaft frei und folgten vor allem im ersten Satz den Ausdrucksbewegungen der Musik sehr konsequent und ließen sich unbedingt auf die in Musik gefassten Stimmungen und Emotionen ein. Der Vortrag der Geigerin war dabei alles andere als manieriert, vielmehr hatte ihr Spiel eine gewaltige und ehrliche Ausstrahlung. Wunderbar gesanglich spielte sie im Andante – und im Finale begeisterte ihr funkelnder Zugriff.

Bei der Zugabe der Geigerin ging es dann nach Argentinien. Sie spielte die dritte Tango-Etüde von Astor Piazzolla, abermals virtuos und mit viel Elan.