Er galt als eine der bedeutendsten Figuren der zeitgenössischen Kunst: Der Konzeptkünstler Timm Ulrichs ist tot. Er starb am Mittwoch im Alter von 86 Jahren.

Mehr als ein halbes Jahrhundert lang habe er die Kunst „mit provokanten Arbeiten voller Entschlossenheit“ geprägt, würdigte der Kunstverein Hannover. Er sei „streitbar, scharfsinnig, hintergründig humorvoll und rigoros“ gewesen. Der emeritierte Professor der Kunstakademie Münster galt als ein Pionier der Konzeptkunst. Der gebürtige Berliner blickte mit Humor und spöttischer Distanz auf die Welt und auch auf den Kunstbetrieb.

Einst erklärte er sein Leben zur Kunst. Auf sein rechtes Augenlid ließ Ulrichs Anfang der 1960er-Jahre die Worte „The End“ tätowieren - als Abspann für seinen Tod und gleichzeitig letzten Film. Er ließ seinen eigenen Grabstein meißeln und rannte nackt als „menschlicher Blitzableiter“ mit einer fünf Meter langen Metallstange auf einem Feld herum. Aus Beton-Abgüssen seines eigenen Schädels schuf er ein „Kopfsteinpflaster“.

Der Südpfälzische Künstler Karlheinz Zwick hat 1992 mit Timm Ulrichs das Projekt „Begehbare Landschaften“ realisiert und den Kollegen in der Folge mehrmals zu Aktionen bei den Kulturtagen der Südlichen Weinstraße eingeladen. Legendär war seine Aktion in der Eußerthaler Klosterkirche zu einem Konzert des Frauenchors Landau. Teil des Skulpturenwegs Edenkoben ist Timm Ulrichs Ensemble „Haus-Tür-Stuhl“ aus Sandstein.