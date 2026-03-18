Die Kino-Version des Bestsellers „Der Astronaut – Project Hail Mary“ mit Ryan Gosling und Sandra Hüller wird der literarischen Vorlage nicht gerecht.

Viele Science-Fiction-Fans haben der Kino-Version des Bestsellers „Der Astronaut – Project Hail Mary“ entgegengefiebert. Und? Hauptdarsteller Ryan Gosling trumpft auf. Doch sonst?!

Ein Mann erwacht. Wo ist er? Und warum? Nur langsam kommt die Erinnerung: Lehrer Ryland Grace (Ryan Gosling), ist in einem Raumschiff, Lichtjahre von der Erde entfernt. Ein Pädagoge, der seinen Heimatplaneten retten soll. Erinnerungsfetzen: Eva Stratt (Sandra Hüller), Chefin des international agierenden Projekts namens „Hail Mary “ hat ihn zur Rettung des blauen Planeten ausgewählt. Was ihn einst an einer wissenschaftlichen Karriere gehindert und zum Schuldienst verdonnert hat, war für sie ausschlaggebend: Seine unkonventionellen Denkansätze. Damit scheint er genau der Richtige für die Mission zu sein, die Bedrohung durch ein nicht völlig erklärbares Phänomen in den Untiefen des Alls abzuwehren.

Ryland und Rocky

Wie sich nun im Flug herausstellt, sind offenbar viele Planeten betroffen. Das erfährt der einsame Reisende durch die Begegnung mit einem Ingenieur von einem anderen Stern. Der Fremde sieht einem Menschen nicht im Geringsten ähnlich. Ryland nennt den neuen Partner kurzerhand Rocky. Abseits der Sprachbarrieren warten Aufgaben von großem Kaliber auf die zwei. Über lange Strecken singt der Film ein Hohelied auf die Kraft unverbrüchlichen Zusammenhalts. Es gibt einige rührende Szenen. Kleinere und größere Missverständnisse. Filmfans dürften öfter an „E. T. – Der Außerirdische“ erinnert fühlen.

Das Grundmuster der Story ist bewährt: Ein unscheinbarer Mann muss zum Helden werden. Der Ton der Erzählung ist publikumsfreundlich: Komik überwiegt. Das Regie-Duo Phil Lord und Chris Miller, bekannt vor allem als Drehbuchautoren und Produzenten der Animationserfolge „Spider Man: A New Universe“ sowie „Spider Mann: Across the Spider-Verse“, setzt auf leichtfüßige Unterhaltung. Dabei geht leider ein wesentliches Element der literarischen Vorlage verloren: Dem US-amerikanischen Schriftsteller Andy Weir gelingt es in seinem Roman die Leserschaft emotional an den Helden zu binden. Sein Gefühl der Verlorenheit, seine Ängste, das Ausgeliefertsein. Der Film vermittelt kaum etwas davon. Hopplahopp-Optimismus dominiert. Flöten geht dabei obendrein die Selbstverständlichkeit, mit der im Buch wissenschaftliche Zusammenhänge eingängig nachvollziehbar gemacht werden.

Überraschende Spielzüge

Im Film wirken die Erklärungen oft störend, wie angepappt. Spannung wird zudem auch dadurch genommen, dass der flockige Erzählstil die im Titel angedeutete Ungewissheit, was den Ausgang des Abenteuers angeht, konterkariert: „Project Hail Mary“ bezieht sich auf den gleichlautenden Begriff, vielfach verwendet im amerikanischen Englisch, speziell im American Football. Dort meint er einen überraschenden Spielzug, der, ähnlich wie ein Stoßgebet, ein Wunder für die vom Verlieren bedrohte Mannschaft bewirkt. Ausgang ungewiss. Der Film macht durch seinen Tonfall von Anfang an klar, dass kein Wunder notwendig ist. Kumpel Ryland wird die Chose garantiert schaukeln …

Hauptdarsteller Ryan Gosling entspricht den Intentionen der Regie perfekt: Mit seinem jungenhaften Charme hält er das Publikum auch über manche schlichtweg langweilige Passage bei Laune. An der Seite des tricktechnisch und puppenspielerisch perfekt zum Leben erweckten Aliens hat er reichlich Gelegenheit, Sympathiepunkte zu sammeln. Man schaut dem Star einfach gern zu. Es ist, als sei er der personifizierte Sonnenschein. Sandra Hüller verkörpert Eva Stratt mit der von ihr gewohnten perfektionierten Kühle. In einem kurzen Dialog vertritt die, wie sie andeutet, aus Ostdeutschland stammende Eva rundheraus die These, dass der Einzelne nichts wert sei, sondern allein das Wohl der Masse zähle. Da gruselt’s einen.

Wabernder Zynismus

Dabei kann die beeindruckende Flut an romantisch anmutenden Sternenpanoramen und alle Liebenswürdigkeit von Ryan Gosling den hier wabernden Zynismus nicht übertünchen. In der Schlussszene wird’s dafür dann lächerlich: Der endgültig zum Helden gewordene Ryland darf einer Kinderschar in einer von unserem Sonnensystem weit entfernten Galaxie als Lehrer die Welt erklären. Dabei wäre es doch wohl heutzutage angebracht, dass jemand von weit, weit her mal der Menschheit so einiges erklärte.