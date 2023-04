Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es gibt nicht viel Neues in der Szene. Außer, dass zwei Große in den vergangenen Wochen die Bühne verlassen haben. Gestorben beide an schon lange bekannten Lungen-Erkrankungen, dass nun über