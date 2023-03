Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Er war ein Superstar, er war so populär, er war so exaltiert, because er hatte Flair: Die Zeilen, die Johann Hölzel alias Falco 1985 über Mozart sang – sie beschrieben in Wahrheit ihn selbst. Nur 40 Jahre alt wurde der Wiener Musiker. Und eine Legende. An diesem Samstag (19. Februar) wäre seine 65. Geburtstag. Falco im Rentenalter? Unvorstellbar.

Mödling, eine beschauliche Kleinstadt in Niederösterreich, nur wenige Kilometer von Wien entfernt: Krasse Dinge passieren hier. Immer wieder verschwinden junge Mädchen, jahrelang,