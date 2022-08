30 Jahre bereits gibt es im Elsass das Festival Voix & Route Romane mit Konzerten in kleinen und großen romanischen Kirchen von Wissembourg im Norden bis Feldbach im Süden. Seit der ersten Kultursommerbegegnung mit Frankreich 1999 entstand in Rheinland-Pfalz die Reihe Via Mediaeval. Jetzt ist in der Pfalz wie im Elsass wieder Festivalzeit.

Am Freitagabend hat in Sélestat die Serie der zehn elsässischen Konzerte begonnen, die dieses Mal unter dem Motto „Guerres et Germes de Paix“ stehen, etwa: „Kriege und die Saat des Friedens“. Und schon am 27. August findet in der Abteikirche Saint-Jean-Baptiste in Saint-Jean-Saverne eines der beiden Partnerkonzerte der beiden Festivals im anderen Land statt. Das Konzert im Elsass ist zugleich Auftakt des Kultursommer-Festival „Via Mediaeval“: Das Ensemble Canticum novum präsentiert „Afsaneh, die Legende von Zyriab“. Musik aus der arabo-andalusischen, syrischen und osmanischen Tradition.

Während Via Mediaeval am 30. September mit dem Ensemble Flores Rosarum und Gesängen des 14. Jahrhunderts aus einem Krakauer Messbuch in St. Paulus in Worms endet, schließt das elsässische Voix & Route Romane mit dem Kultursommer-Konzert am 16. September im Hornbacher St. Fabianstift und Musik aus dem mittelalterlichen Zypern. Dazwischen gibt es in der Pfalz wie im Elsass in 18 weiteren Konzerten faszinierende musikalische Welten zu entdecken.

Info

Voix & Route romane: 26. August bis 16. September; Mail: accueil@voix-romane.com; www.voix-romane.com

Via Mediaeval: 27. August bis 30. September; Vorverkauf über die örtlichen Gemeinden, das Ticket-System reservix oder über das jeweilige Partnerfestival. Infos und weitere Links auf www.via-mediaeval.de