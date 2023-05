Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auch „kleine“ Filme können großes Kino sein. Dies belegt der Spielfilm „Schattenstunde“, der vom Schicksal des Theologen und Dichters Jochen Klepper (1903 - 1942) erzählt und am 27. Januar, dem Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus, Premiere im Mannheimer Nationaltheater feiert. Der Speyerer Autor, Produzent, Regisseur und Schauspieler Benjamin Martins inszenierte in seiner Heimatstadt.

Es gibt gleich mehrere Gründe, „Schattenstunde“ als kleinen Film abzutun. Schließlich handelt es sich um eine kostengünstige sowie mit knapp unter 80 Minuten