Klassiker, Action, Animation: Immer noch da und plötzlich ihrer Zeit voraus, Straßburgs letzte Videothek wird nach 20 Jahren vor allem von jungen Erwachsenen geschätzt.

Wer sucht sie nicht im Alltag, die kleinen Fluchten? Ein gutes Buch. Einen fantastischen Film. Musik, die zur Stimmung in genau diesem Moment passt. Wer heute zwischen 20 und 30 Jahre alt ist, der streamt und ist auf Social Media unterwegs.

In einen Laden in der Nachbarschaft gehen, um sich das Passende auszuleihen? Juliette Sizaret und ihr Laden „Les petites Fugues“ scheinen aus der Zeit gefallen. Wer Straßburgs letzten Videoclub im Viertel Krutenau betritt, entdeckt Filme auf DVDs, insgesamt 3500, dazu Bücher, Musik-CDs bis unter die Decke und bis in jede Ecke der 50 Quadratmeter. In den Aufstellregalen aus Holz reiht sich ein Film-Cover an das andere.

Der Laden liegt in einem jungen Stadtteil

Die Krutenau mit ihren Bars, Cafés und kleinen Geschäften liegt gleich neben dem Uni-Campus. Wenige Schritte nur sind die Kunsthochschule und das sanierte Quartier der historischen Tabakmanufaktur mit Start-ups, einem Restaurant und Veranstaltungslocations entfernt. Vor 20 Jahren hat die bis dahin als Lehrerin arbeitende Sizaret ihren Vidéoclub aufgemacht. „Ich war 36 Jahre alt, ich hatte viel gegeben und wollte selbstständig sein“, erzählt die Inhaberin.

Seit einer Woche sind die „Petites Fugues“ in aller Munde. Durch eine Crowdfunding-Aktion sind plötzlich auch Leute jenseits der Krutenau auf sie aufmerksam geworden. Die Idee stammt nicht von ihr, sondern von Ferdinand, ihrem Neffen, der Kommunikationsprofi ist und von Brüssel aus die Sammel-Aktion auf der Plattform Ulule.com und einen Instagram-Auftritt managt – und begeistert ist, wie groß die Resonanz ausfällt.

Inhaberin Juliette Sizaret im Gespräch mit einem Kunden. Foto: Nückles

Sizaret will weder umziehen noch ihren Laden vergrößern. „Nach so vielen Jahren wäre es schön, wenn wir renovieren und ein paar neue Möbel anschaffen könnten“, sagt sie. Am 30. April findet ein Benefizkonzert im Laden statt, mit einer Punkband und einer jungen Musikerin aus Straßburg, Justine. Mateo, ein Kunststudent, hat das Plakat dazu entworfen.

Was seit Jahrzehnten die Leidenschaft der ehemaligen Lehrerin ist, liegt auch anderen am Herzen. Sizaret liebt koreanisches und japanisches Kino. Der Name des chinesischen Regisseurs Wong Kar-Wai fällt. Vor ihr auf der Theke liegt „Vier Minuten“. „Ein wirklich fantastischer deutscher Film“, sagt sie. Regie Chris Kraus, Hauptrolle Hannah Herzsprung. Als Jugendliche habe sie sich für Fassbinder begeistert.

Austausch mit den Kunden

Sizaret runzelt die Stirn, aber nur eine Minute, nennt dann „Aguirre, der Zorn Gottes“, Werner Herzog und Klaus Kinski und skizziert in wenigen Sätzen die, wie man aus Dokumentationen weiß, aufreibenden Dreharbeiten im Amazonas-Dschungel.

Leute wie Kaëlig spüren das sofort. Mit Juliette befindet man sich unversehens im Austausch. Kaëlig Hamon mit seinem bretonischen Vornamen, ist 27 und verkauft Käse auf Straßburger Wochenmärkten. Sicher dreimal die Woche, sagt er, schaue er vorbei, leiht für 3,50 Euro pro Film Neues aus. 80 Prozent derer, die regelmäßig ausleihen, seien unter 30 Jahre alt, sagt die Inhaberin.

„Seit Covid hat sich etwas verändert.“ Die jungen Leute im Viertel hätten plötzlich entdeckt, was es ausmacht, eine Vinylplatte oder eine DVD in der Hand zu haben. Sie finden bei Juliette Sizaret, was sie interessiert, tauschen sich aus, holen sich Rat, was sie sich als nächstes ausleihen könnten.

Die Chefin hat nicht alle ihre Filme gesehen

Juliette Sizaret hat nicht alles gesehen aus den vollgestellten Regalen. Zwischen den Arthouse-Filmen, den Klassikern, solchen, die es mal werden, stehen auch Filme, die gerade neu erschienen sind und aus diesem Grund gut laufen.

20 Jahre zurückgedreht hat Juliette Sizaret nicht damit gerechnet, dass sich das Konsumverhalten bei Medien so grundlegend ändern würde. Aus der analogen Welt mit Klapphandys, auf der man maximal eine kurze SMS schrieb, in die Gegenwart mit digitalem Überangebot.

Als Juliette Sizaret angefangen hat, sprach niemand von kuratiertem Angebot, einer Auswahl, die das Leben leichter macht, eine Auswahl, die mit Kennerschaft vorgegeben wird. Man konnte Filme selbst sammeln oder man ging am Wochenende in die Videothek des Vertrauens, suchte einen Film für einen Abend mit Freunden aus. War der Wunschfilm nicht da, Pech gehabt.

„Die kleinen Fluchten“ haben in Straßburg überlebt. Vintage, Second Hand, das sei nachhaltig und spreche junge Menschen an. Juliette Sizaret sagt, sie sei nicht auf einen Trend aufgesprungen. Sie war einfach schon da und freut sich jetzt, dass sie ihrer Zeit voraus ist.