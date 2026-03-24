Der US-Psychothriller «The Housemaid – Wenn sie wüsste» war ein Erfolg an den Kinokassen. Eine Fortsetzung ist bereits in Arbeit. Mit dabei ist auch ein großer Hollywood-Star.

Berlin (dpa) - Hollywood-Star Kirsten Dunst (43) ist in der Fortsetzung des erfolgreichen Psychothrillers «The Housemaid» an der Seite von Hauptdarstellerin Sydney Sweeney (28) zu sehen. «Es ist ein Privileg, das nächste Kapitel von The Housemaid mit Kirsten Dunst auf die Leinwand zu bringen. Sie ist eine Ikone», wurde Erin Westerman vom Studio Lionsgate in mehreren US-Medienberichten zitiert. Die Arbeiten an der Fortsetzung sollen laut den Berichten in diesem Jahr beginnen.

Den Angaben zufolge sind auch Drehbuchautorin Rebecca Sonnenshine und Regisseur Paul Feig wieder mit an Bord. Der Film soll auf «Sie kann dich hören», dem zweiten Teil von Freida McFaddens Bestseller-Roman «Wenn sie wüsste», basieren. Der italienische Schauspieler Michele Morrone (35) soll auch wieder mit dabei sein. Wie aus einem Post auf Instagram hervorging, der unter anderem auf dem Profil von Kirsten Dunst geteilt wurde, soll Dunst die Figur Wendy Garrick spielen.

In «The Housemaid» verkörpert Sweeney eine junge Frau namens Millie, die ihr bisheriges Leben hinter sich lassen möchte. Als Haushälterin wird sie bei der wohlhabenden Familie Winchester angeheuert, deren Leben in einer luxuriösen Villa nur auf den ersten Blick perfekt scheint. Der Film spielte den US-Berichten zufolge weltweit rund 400 Millionen US-Dollar ein. Kirsten Dunst spielte zuletzt an der Seite von Channing Tatum (45) in dem Streifen «Der Hochstapler - Roofman».