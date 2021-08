Das digitale Saarbrücker Filmfestival Max-Ophüls-Preis war ein Erfolg. Doch sind die direkten Begegnungen gerade bei Filmgesprächen unersetzlich.

Das 42. Festival Max-Ophüls-Preis bot viele Filme, die auf künstlerisch spannende Weise gesellschaftskritische Fragen stellen. Ein runder Erfolg. Und auch wenn die Gesamtnutzungszahlen noch fehlen: Viele Filmfans haben das via heimischen Computer angebotene Programm angenommen. Froh, ihr liebgewordenes Festival überhaupt erleben zu können. Die Logistik über die Festival-Homepage war gut.

Doch Logistik ist nicht alles. Gerade ein Nachwuchs-Festival wird erheblich davon geprägt, dass Filmschaffende und Publikum locker miteinander ins Gespräch kommen. Berühmt dafür sind in Saarbrücken die nächtlichen Talks in „Lolas Bistro“, dem Festival-Zentrum. Die Filmschaffenden stellen sich dabei kritischen Fragen von Journalisten und Zuschauern. Oft gehen die Gespräche danach im kleinen Kreis weiter. In der Online-Version hat das nicht funktioniert. Da blieb es beim braven Abfragen und Antworten über Computerschaltungen. Meist blieb das oberflächlich. Hier wurde klar, dass die direkten Begegnungen digital nicht zu ersetzen sind. Ist das Publikum allein zum passiven Konsumieren verurteilt, verlieren solche Gespräche ihren Reiz. Das Publikum hätte sich stärker einbringen können müssen, was wohl einen größeren Aufwand verursacht hätte.

Bleibt die Hoffnung, dass nach überstandener Pandemie wieder gewohnte Festivals vor Ort und mit Publikum stattfinden können. Digitale Offerten sind für den Filmgenuss als Zusatzangebot willkommen, gern auch in Zukunft, aber eben als Extra – mehr nicht.